“Piaţa Ţărănească” a venit la Constanţa

Timp de trei zile, începând de vineri şi până duminică, la ora 19.00, platforma din faţa sediului Casei de Cultură este un punct de atracţie pentru constănţenii interesaţi de produse alimentare tradiţionale şi de obiecte meşteşugăreşti. Ediţia estivală a “Pieţei Ţărăneşti” a adunat aproximativ 35 de producători din toate colţurile ţării, dar nu numai, printre expozanţi numărându-se şi reprezentanţii unei companii de dulciuri din Budapesta. „Este prima dată când venim la un asemenea eveniment pe litoral. Avem o gamă largă de produse, de cea mai bună calitate. Acestea sunt realizate din marţipan, ciocolată şi avem şi produse din marţipan şi vin tradiţional unguresc”, a declarat reprezentantul firmei „Király Marcipán”, Gálfi Dezső. În ceea ce priveşte succesul târgului, părerile sunt împărţite. Albert Antal, meşteşugar din judeţul Cluj, care vine în fiecare an pe litoral pentru a-şi vinde o parte din produse, este de părere că, în această vară, efectele crizei s-au făcut simţite. „Anii trecuţi a fost mai bine, dar acum nu am reuşit să realizez nici măcar un sfert din veniturile de anul trecut, în ciuda faptului că am păstrat aceleaşi preţuri de acum 5-6 ani. Cred că oamenii sunt mai atenţi cu banii şi nu mai cumpără decât ce au nevoie”, a declarat Albert Antal.

„PROTEJAŢI-VĂ PRODUSUL!” Nu de aceeaşi părerere este şi Virginica Soldănescu, din localitatea Fălticeni, judeţul Suceava, care provine dintr-o familie de meşteri în sticlărie. „Am venit cu mai multe produse din sticlă, realizate şi pictate manual. Am lucrat timp de peste 30 de ani într-o fabrică de profil, unde pictam pahare şi alte obiecte din sticlă, iar după ieşirea la pensie am început să fac acest lucru acasă. Avem un cuptor unde realizăm produsele, după care le pictăm. Pentru mine, participarea la acest târg este un succes. Am avut deja vânzări şi opamenii s-au arătat interesaţi de produsele expuse”, a spus Virginica Soldănescu. Printre produsele expuse se numără şi vestitul magiun de Topoloveni, fabricat după o reţetă tradiţională din 1914. Produsul este 100% natural, fără zahăr, fiind îndulcit cu mere. Magiunul din Topoloveni este singurul produs tradiţional din România a cărui denumire este protejată la nivel naţional. „Am depus un dosar şi la Comisia Europeană, pentru a ne proteja denumirea şi la nivel european. Îi sfătuiesc pe toţi producătorii tradiţionali să facă acest pas, pentru a fi siguri că nu-şi vor pierde identitatea produsului”, a declarat Diana Stănciulov, producătorul magiunului de Topoloveni. În cadrul expoziţiei, constănţenii mai pot achiziţiona şi obiecte de bucătărie din alamă, miere de albine, dar şi căciuli din blană de vulpe, astrahan sau nurcă, lucrate manual.