Piaţa Ţărănească, din nou la Constanţa

La doar un an de la debutul în municipiul Constanţa, „Piaţa Ţărănească” a devenit o manifestare aşteptată cu drag de constănţenii care preferă produsele naturale, realizate după reţete tradiţionale. Aproape 20 de meşteri şi producători din toate colţurile ţării s-au adunat, începând de ieri, pe platoul din faţa Casei de Cultură Constanţa, pentru a participa la o nouă ediţie a târgului „Piaţa Ţărănească, 100% natural, tradiţional”, organizat de Tactic Events, în parteneriat cu reprezentanţii Casei de Cultură din Constanţa. Ca de fiecare dată, constănţenii pot cumpăra cârnaţi, pastramă de viţel, brânză de burduf, caş, precum şi diferite dulciuri. „Nu este prima dată când vin la acest târg. De această dată, însă, ne-am conformat cererii constănţenilor şi am adus şi produse din carne de viţel”, a spus Monica Bratu, din Mărginimea Sibiului. Astfel, pe lângă pastrama de viţel, constănţenii mai pot găsi salam de casă, telemea, precum şi produse din carne de oaie şi porc. Din păcate, deşi Dobrogea are o varietate de produse tradiţionale, puţine sunt prezente la târgurile de profil. „Încercăm să luăm legătura cu producătorii tradiţionali de pe raza judeţului Constanţa pentru a-i putea invita să ni se alăture la aceste evenimente. Nu căutăm doar produse tradiţionale dobrogene, ci şi pe cele ale comunităţilor etnice de pe acest teritoriu (turcii, tătarii, aromânii, lipoveni etc.)”, a declarat reprezentantul Tactic Events, Corina Berariu. „Piaţa Ţărănească” este deschisă până pe 7 august.