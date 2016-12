Piaţa terenurilor, îngheţată

Piaţa terenurilor va rămâne cufundată în apatie şi în 2010, cel puţin până în a doua parte a anului, spun specialiştii în imobiliare. Potrivit afirmaţiilor managerului general al portalului TopEstate, Mihai Stan, piaţa terenurilor va începe să ruleze tranzacţii începând cu septembrie 2010, ajungând la normalitate la sfârşitul anului. El consideră că revigorarea va depinde doar de facilităţile fiscale acodate de către stat, dar şi de existenţa pachetelor avantajoase de credite oferite de bănci. În ceea ce priveşte piaţa terenurilor agricole din Constanţa, Stan susţine că există un interes pe acest segment, însă din partea străinilor. „Din păcate, în lipsa unui ajutor real al statului pentru agricultori şi fermieri, majoritatea achiziţiilor terenurilor agricole se face de către străini, prin societăţi ale căror asociaţi sunt. De multe ori, aceştia folosesc fonduri de credit din străinătate, pe care agricultorii români nu le pot accesa”, spune managerul TopEstate. În ciuda acestor achiziţii ocazionale, lipsa tranzacţiilor este în continuare principala problemă a pieţei constănţene. Preţurile terenurilor au explodat în 2007 şi 2008, pentru ca apoi să îngheţe orice tranzacţie. Deşi părea o investiţie sigură şi bănoasă, aceasta a devenit anul trecut una total neinspirată, mai ales pentru cumpăratătorii speculativi. Mihai Stan estimează că cei care şi-au achiziţionat un teren în perioada 2007-2008 au înregistrat pierderi între 40% şi 60%. Cu toate acestea, el susţine că o persoană care a investit în imobiliare, teoretic, nu pierde nimic. „În imobiliare, o proprietate nu pierde nimic. Ea există şi astfel poate fi fructificată prin avantajul de a o avea. O persoană care a cumpărat un teren în urmă cu doi sau trei ani şi acum construieşte o casă pe el nu a pierdut nimic, chiar dacă preţurile sunt mai mici la această dată. Nu acelaşi lucru pot spune însă despre cumpărătorii speculativi, care au achiziţionat, unii chiar masiv, în ipoteza de a vinde cu suprapreţ”, a declarat managerul general al TopEstate. Potrivit indicatorului imobiliar online lansat de portalul TopEstate, preţul per metru pătrat al unui teren intravilan, în interiorul oraşului, are o medie de 195 de euro, în timp ce preţul per metru pătrat al unui teren intravilan, aflat în zonele periferice ale Constanţei, are o medie de 144 euro. Prin indicatorul imobiliar online, persoanele interesate de cumpărarea unui teren intravilan sau extravilan pot compara preţul ofertei care îi interesează cu preţul tuturor ofertelor din zona respectivă. TopEstate.ro deţine în baza de date peste 17.000 oferte de terenuri disponibile la vânzare.