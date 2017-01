Piaţa yachturilor, în derivă

MARINA, O „ANCORĂ” A PIEŢEI DE PROFIL. Târgul de yachturi este o tradiţie a Constanţei care a luat o pauză de doi ani, din cauza crizei financiare care a afectat puternic acest sector. „Potenţialii cumpărători au avut alte priorităţi şi nu şi-au mai permis cheltuieli atât de mari pentru un hobby. Este bine totuşi că s-au continuat lucrările la marina din port, care menţine interesul oamenilor. Era un mare handicap - nu aveai unde să îţi ţii ambarcaţiunile şi nici nu prea aveai unde să te duci. Acum se poate merge în deltă sau spre sud, în Eforie Nord şi Mangalia, ambele localităţi având marine”, spun oficialii Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, organizatorul Tomis Yacht.

RATE ŞI DISCOUNT-URI. Cel mai scump model expus este un yacht Cranchi Endurance 41, lung de aproape 13 metri şi propulsat de două motoare diesel de 370 CP. Adăugând şi dotările de lux, care îl fac mai confortabil decât 99% dintre apartamentele de pe piaţa imobiliară, preţul final ajunge la 301.103 euro, fără TVA, alte taxe, înmatriculare, pregătire şi lansare la apă. Ambarcaţiunea, construită în Italia (ţară care domină această piaţă), aşteaptă un cumpărător de mai bine de doi ani, după cum spune managerul dealerului constănţean Neptun Yacht, Florin Cârstocea. „În 2009, am vândut trei yachturi. În ultimii doi ani însă, abia dacă am vândut o barcă şi jumătate. Piaţa nu merge deloc. Vorbim de un declin de 75%, în ciuda faptului că s-a finalizat marina şi am dat rate şi discount-uri. Acum se merge mult pe produse second-hand, care vin din America, unde piaţa de profil a scăzut la fel de dramatic. Poate din 2012 să aibă loc o revenire”, spune Cârstocea, care adaugă că ultimul yacht vândut a costat peste un milion de euro. De altfel, valoarea de piaţă a unui yacht se depreciază cu circa 10%, în fiecare an în care rămâne pe uscat, aşa că până şi modelul de 301.000 euro, expus în portul Tomis, poate fi cumpărat cu un discount substanţial, mai spune reprezentantul Neptun Yacht.

CINE MAI CUMPĂRĂ UN YACHT. Există şi o explicaţie pentru numărul redus de exponate - „Dealerii trebuie să cumpere yachturile, pentru că şantierele navale nu dau astfel de ambarcaţiuni în custodie. În ultimii ani, stocurile dealerilor s-au epuizat şi, cum nu există cerere, mulţi nu şi-au permis să cumpere yachturi. Chiar şi în Bucureşti, multe reprezentanţe îşi întâmpină potenţialii clienţi doar cu broşuri şi pliante”, explică oficialii CCINA Constanţa. Care este deci profilul cumpărătorului român de yachturi? „Este un om de afaceri de succes, care conduce o întreprindere mică sau mijlocie, cu o cifră anuală de afaceri de circa 5 milioane euro”, mai spun reprezentanţii Camerei de Comerţ. De cealaltă parte, managerul de firmă cu probleme, cu ipotecă pe toate activele, trei restructurări ale liniei de credit şi ceva restanţe care blochează activitatea, se încadrează perfect în profilul vânzătorului de yachturi second-hand, a cărui piaţă de desfacere este chiar marina din portul Tomis. Aici, pe multe dintre ambarcaţiunile amarate a fost lipit semnul „De vânzare”.

PROGRAMUL TÂRGULUI. Târgul Tomis Yacht poate fi vizitat până pe 26 iunie, între orele 11:00 şi 20:00, excepţie făcând ultima zi, când programul se încheie la ora 16:00. Pe lângă yachturi, mai puteţi găsi o gamă variată de bărci, cu sau fără motor, echipamente pentru ambarcaţiuni, dar şi SUV-uri şi remorci cu care să tractaţi yachtul.