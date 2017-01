PIB - INS a încurcat scăderea cu creşterea

Institutul Naţional de Statistică (INS) a comunicat Guvernului că a greşit cifrele privind creşterea economică pentru primul trimestru al acestui an, a declarat premierul Victor Ponta, după ce INS a anunţat că a revizuit în scădere produsul intern brut (PIB) estimat şi în creştere avansul economic. "E un început de lună foarte bun. INS-ul ne-a spus că a greşit, nu e 3,8% creşterea economică, e chiar 3,9%. Avem o creştere a consumului, ceea ce înseamnă că oamenii încep să aibă din nou încredere şi toate măsurile pe care le avem de la 1 iulie, şi pe partea economică, dar şi pe partea socială, sunt foarte bine recepţionate. În momentul în care cheltuiesc mai mult, ăsta este un semn foarte bun", a spus Ponta în şedinţa de guvern. INS a revizuit în scădere cu 1,23 miliarde lei PIB-ul estimat pentru primul trimestru, de la 127,62 miliarde lei la 126,38 miliarde lei, şi în creştere avansul economic de la 3,8% la 3,9%, susţinut de valoarea adăugată brută totală, care şi-a mărit contribuţia cu 0,1 puncte procentuale. FMI estimează pentru acest an o creştere economică de 2,8%. Banca Mondială a îmbunătăţit în iunie prognozele de creştere economică pentru România de la 2,5% la 2,8% pentru acest an şi de la 2,7% la 3,2% pentru anul următor. Totodată, Comisia Europeană anticipează că PIB-ul României va creşte cu 2,5% în 2014 şi cu 2,6% în 2015, după o expansiune de 3,5% anul trecut, potrivit prognozei economice de primăvară.