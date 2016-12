PIB-ul alocat Sănătăţii autohtone, ruşinea UE

Un studiu lansat ieri de Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), cu ocazia Zilei europene a pacientului, scoate la iveală o realitate cruntă a situaţiei în care se află Sănătatea din România. Peste 73% dintre români au renunţat în 2010 să meargă la medic din cauza costurilor pe care le implică o astfel de vizită. „Această cifră ar trebui să atragă atenţia autorităţilor şi să ridice multe semne de întrebare. Mai ales că vorbim de milioane de români care nu au apelat la medic atunci când au fost bolnavi, de teama costurilor ridicate ale analizelor şi medicamentelor, şi care, deşi lunar îşi plătesc contribuţia de sănătate, nu merg la un consult medical decât atunci când starea lor de sănătate se agravează”, a declarat directorul executiv adjunct al ARPIM, Cristian Luţan. Potrivit studiului, femeile au renunţat mai uşor la îngrijirea medicală de care aveau nevoie la un moment dat, 74,9% dintre respondente declarând că nu au consultat un medic specialist din motive financiare. De asemenea, 89,4% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani nu au mers la medic atunci când au avut nevoie, a precizat ARPIM. La polul opus, cel mai greu sunt dispuse să renunţe la îngrijire medicală persoanele cu vârsta între 35 şi 49 de ani. Aproape trei sferturi dintre respondenţi (70,2%) au declarat că nu au vizitat medicul atunci când au avut nevoie, din raţiuni economice. „Acest lucru are un impact asupra societăţii, pentru că un om bolnav nu va avea aceeaşi contribuţie la economia naţională ca un om sănătos. Studiile arată că fiecare 100 de români pierd 16 ani de viaţă activă din cauza condiţiilor precare ale sistemului de sănătate. Iar această situaţie nu este una recentă. Conform unui raport făcut de Banca Mondială în anul 2005 privind sistemul de sănătate din România, gospodăriile cu venit minim pe economie erau de două ori mai dispuse să renunţe la îngrijire medicală decât celelalte”, a mai spus Cristian Luţan. Situaţia este îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât are la bază principala problemă a sistemului sanitar - subfinanţarea. La nivel european, România se situează printre ultimele locuri la capitolul cheltuieli cu sănătatea per capita, alocând 600 de euro, în timp ce media europeană este de 1.800 de euro. Ţara noastră este pe ultimul loc în Europa şi în ceea ce priveşte procentul din PIB alocat Sănătăţii - 3,6%, de două ori mai mic decât media europeană şi de trei ori mai mic decât în Franţa, care se află în fruntea clasamentului, alocând peste 9% din PIB, precum şi sub media ţărilor africane, precizează ARPIM.