PIB-ul României, în creştere nesemnificativă

Oxford Economics anticipează că economia României va creşte „marginal” în acest an, cu 0,1%, revenind asupra estimărilor anterioare care presupuneau o contracţie de 1%, însă principalul factor de creştere, exporturile, reprezintă în acelaşi timp o vulnerabilitate. Oxford Economics spune că economia zonei euro are o dinamică în două viteze în această perioadă, cu performanţe solide în statele care au o situaţie mai bună, în timp ce ţările „de la periferie”, cu datorii mari şi deficite bugetare ridicate, continuă să se confrunte cu o activitate economică slabă şi şomaj ridicat. Oxford Economics notează că, deşi creşterea economică va continua să fie slabă în România în acest an, consolidarea fiscală este de o importanţă fundamentală pentru a asigura o revenire de durată a economiei. Anul viitor arată însă mult mai bine pentru România în viziunea Oxford Economics, cu un avans de 4,8% al PIB, după revenirea consumului privat, investiţiilor şi a consumului public şi menţinerea performanţelor pozitive ale exporturilor şi industriei.