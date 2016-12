Pichetarea sediilor PDL, motiv de supărare pentru portocalii

Cererea liderului PSD, Victor Ponta, de pichetare a sediilor PDL în ziua judecării recursului în cazul şefului Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, arestat preventiv, este privită de secretarul general al PDL, Vasile Blaga, ca fiind una „tipic Ponta, tipic procuror nereuşit”. „Este incorect din toate punctele de vedere. Poziţia lui Ponta este incorectă şi aş atrage atenţia că noi niciodată nu am procedat într-un mod similar, nici când pur şi simplu erau acţiuni de genul „destructuraţi Partidul Democrat” între 2000 şi 2004. Deci nu am făcut lucrul ăsta. Mai mult, niciodată când a fost cazul unui coleg de-al nostru din partid noi nu am protestat în ceea ce priveşte o decizie a justiţiei, chiar dacă şi eu personal consider că starea normală de a-l judeca pe un inculpat este cea de libertate, dar repet, nu ne-am pronunţat niciodată”, a declarat Vasile Blaga. Acesta a spus că, chiar dacă au existat şi în PDL destule cazuri de colegi care au probleme cu justiţia, unii chiar condamnaţi, niciodată reprezentanţii PDL nu au intervenit.