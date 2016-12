Pictorii Paul Hitter și Eugen Raportoru prezintă... „Visul lui Nigel“

Pictorii Paul Hitter și Eugen Raportoru au creat o instalație artistică caricaturală pe care i-au... dedicat-o lui Nigel Farage, ex-lider UKIP și susținător al Brexit în Marea Britanie. Instalația artistică „Nigel’s Dream” va fi expusă miercuri, 7 septembrie 2016, de la ora 19.00, la galeria Kube Musette, situată pe Calea Victoriei, numărul 114. Viziunea celor doi pictori cu privire la Regatul Unit reflectă, conform organizatorilor expoziției, „un scenariu distopic construit de opinia publică din UK despre cetățenii români și est-europeni”.

„Cei doi pictori semnează un manifest politic materializat prin trei picturi de mari dimensiuni, alături de o scrisoare deschisă către Nigel Farage, motivată de afirmația politică emisă de domnia sa cu privire la situația imigranților români care locuiesc și muncesc în Marea Britanie: „Orice persoană cinstită și normală ar avea tot dreptul să fie îngrijorată dacă un grup de români s-ar muta deodată în vecinătate” (Nigel Farage, 16 mai 2014, LBC Radio)”, se arată într-un comunicat de presă.

„Ca răspuns adus unei politici toxice anti-imigrație care vădește tendințele xenofobe ale Marii Britanie și îndeamnă la atacuri rasiale, cei doi artiști împreună cu Agenția Fortin au creat un website care a stârnit interesul presei naționale și internaționale încă de la lansare - www.nigelsdream.com. Damian Barr, jurnalist de la „The Guardian“, Niven Govinden, romancier britanic, americanii de la Value Walk etc. sunt doar câțiva dintre simpatizanții acestui manifest artistic, alături de IQAds, The Vandalist etc.”, mai menționează sursa citată.

Cei care intră pe site-ul nigelsdream.com vor găsi: manifestul complet - cele trei picturi, scrisoarea adresată omului politic Nigel Farage, inclusiv un video Making-of.