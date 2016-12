Pictură pe model uman

Artista americană Alexa Meade are o tehnică neobişnuită de a-şi realiza operele de artă: pictatul pe modele umane, în loc de pânză. Aceasta pictează şi decorul, apoi fotografiază întregul ansamblu. Metoda creează o iluzie optică, imaginea bidimensională având un efect 3D. Alexa Meade a lucrat şi la campania preşedintelui Barrack Obama şi spune că timpul petrecut în preajma politicienilor i-a indus plăcerea de a altera percepţia unei imagini: ”Mi-am petrecut anii de formare în lumea politicienilor şi a PR-ului şi astfel am devenit fascinată de posibilităţile de a face mici modificări care alterează profund percepţia. Ceea ce ajungea la public, într-o ultimă fază, era o interpretare personală a unei imagini deja fabricate”. Lucrările Alexei Meade sunt asemănătoare celor ale lui Boo Ritson, care s-a ocupat de partea vizuală a celui de-al doilea album al formaţiei The Maccabees.