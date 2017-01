Piețarii, obligați să își schimbe autorizațiile

17:12:07 / 01 Mai 2015

cumparator

si administrati si cei care aduna bani de la cei care vind la taraba nu cred ca au dat vreodata bani pe ce au bagat in sacasa cind au plecat acasa . In grivita este o casiera care a lucrat la Kaufland dar e mai bine in grivita sa stai si sa primesti mai multi bani ,