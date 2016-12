Piedone și-a luat adio de la administrație

Fostul primar al Sectorului 4 București Cristian Popescu Piedone pare să fi renunțat la tentativa de a reveni în administrație. El a anunțat, pe Facebook, că renunță la postul de consilier local pe care l-a câștigat la alegerile din 5 iunie, candidând pe lista PPU-sl. „Din păcate, numărul consilierilor din partidul pe lista căruia am candidat nu este suficient pentru a influenţa lucrurile. De aceea am decis să mă retrag, iar locul meu va fi luat de tineri, despre care ştiu că au viitorul în faţă şi doresc să facă ceva pentru cetăţeni. Voi continua să construiesc ceva şi în politică. Am arătat, în administraţie, că se poate lucra pentru oameni. Ştiu că şi în politică sau în ONG-uri se poate munci în folosul cetăţenilor. Voi dovedi acest lucru”, a spus Piedone pe Facebook. Amintim că, în noiembrie 2015, Cristian Popescu Piedone a demisionat din funcția de primar al Sectorului 4 București după ce procurorii au început urmărirea penală împotriva lui, în urma incendiului de la clubul „Colectiv”. La momentul respectiv, el anunțase că se retrage din viața publică, dar a revenit asupra deciziei în aprilie 2016, când a vrut să candideze pentru încă un mandat de primar. Pentru că nu i s-a permis acest lucru, el a intrat în luptă la locale pentru un post de consilier.

