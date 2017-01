Piedone vrea să candideze la şefia PC

Presiunea alegerilor de anul viitor este mare pentru fiecare formaţiune politică. Fiecare membru care a cotizat la partid cere acum o funcţie. Dacă este refuzat are două opţiuni: ori pleacă din partid, ori rămâne şi strânge din dinţi, rugându-se să apară o altă oportunitate cât mai curând. Partidul Conservator a pierdut în ultimele zile doi oameni. Primul a fost Tudor Ciuhodaru, care a fost exclus joi din partid. Nici nu se uscase bine cerneala pe decizia PC că Ciuhodaru s-a şi înscris “la foc automat” în UNPR. El a declarat că va candida la Primăria Iaşi la alegerile locale viitoare şi că ar putea fi susţinut de mai multe forţe politice, nu doar de UNPR. Ieri, cunoscutul primar conservator Cristian Popescu Piedone a anunţat că a demisionat din toate funcţiile pe care le deţine în PC, adică prim-vicepreşedinte şi lider al filialei PC Bucureşti, rămânând simplu membru al partidului. Acesta a declarat că este nemulţumit de conducerea PC, drept pentru care a cerut partidului, în scris, organizarea unui congres extraordinar la care să îşi anunţe candidatura pentru şefia formaţiunii: \"Consider necesară convocarea Congresului Extraordinar al PC, în maximum 30 de zile de la data prezentei mele demisii, pentru a da posibilitatea tuturor preşedinţilor de filiale din ţară de a-şi exprima punctul de vedere în ceea ce priveşte viitorul partidului, cât şi de a alege o noua conducere\". El a susţinut că are deja susţinerea a cinci filiale. Supărarea lui Piedone are cu siguranţă legătură cu susţinerea lui Sorin Oprescu de către USL la Primăria Generală a capitalei, în locul său.