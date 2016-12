Pierce Brosnan a salvat-o pe Uma Thurman dintr-un accident de maşină

Actorul irlandez a reuşit să oprească o camionetă scăpată de sub control, în timpul filmărilor pentru pelicula ”Percy Jackson and the Lightning Thief”, care se îndrepta vertiginos spre locul unde se odihnea Uma Thurman, colega sa de distribuţie. ”Nu se afla nimeni la volanul acelei camionete care se îndrepta spre zona cu iarbă unde Uma se odihnea, alături de colegii de filmare. Pierce Brosnan a strigat: «Daţi-vă la o parte!». A alergat spre camionetă, a deschis uşa şoferului, a sărit în maşină şi a apăsat cu putere pe frînă”, a povestit unul dintre martorii acestui incident. Înainte ca fostul protagonist a patru filme din seria James Bond să reuşească să oprească vehiculul, acesta a izbit o bordură şi a răsturnat mai multe coşuri de gunoi, provocînd panică în rîndul membrilor echipei de filmare. ”Ceilalţi fugeau în toate direcţiile. Pierce a fost lăudat de Uma, care l-a şi tachinat cu multe glume referitoare la calităţile lui de erou 007”, a adăugat aceeaşi sursă.

Pierce Brosnan, ajuns la vîrsta de 56 de ani, rămîne un protagonist al filmelor de acţiune cu şase proiecte în desfăşurare, care îi asigură prezenţa pe marile ecrane pînă în 2012. Printre acestea ”Untitled Robert Capa Project”, ”Spy vs. Stu”, ”The Thomas Crown Affair 2”, ”The Big Biazarro” şi ”Vanilla Gorilla”, ”The Ghost” şi ”Heaven and Earth”, care vor avea premierele pînă la sfîrşitul anului.