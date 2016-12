„Pierderea băncilor sare lejer de 2 miliarde lei, în 2014“

MAREA CURĂȚENIE DIN 2014 Provizioanele constituite de bănci în procesul de curăţare a portofoliului de credite neperformante au dus la o pierdere netă a sistemului de 1,58 miliarde lei, la nouă luni, dar la finele anului rezultatul negativ va depăşi lejer 2 miliarde lei, afirmă şeful Supravegherii din Banca Națională a României (BNR), Nicolae Cinteză. El nu exclude ca pierderea din acest an să depăşească chiar rezultatul negativ record înregistrat în 2012, de 2,34 miliarde lei. În urma procesului demarat în aprilie, la solicitarea BNR, rata creditelor neperformante a coborât de la 22,3 la 15,3%, însă oficialul băncii centrale punctează că declinul trebuia să fie şi mai abrubt, până sub 10% - „Sunt unii bancheri care n-au făcut restructurarea protofoliului de neperformante aşa cum am cerut“. Cinteză a adăugat că, în unele cazuri, nu a vrut să forţeze scoaterea creditelor neperformante în afara bilanţului, întrucât instituţiile de credit voiau să urmăreasscă în continuare garanţiile aferente şi, în plus, existau probleme de soft care presupuneau un cost imediat prea mare, iar implementarea se făcea oricum mai greoi. După primul trimestru, sistemul bancar avea un profit de 597 milioane lei, care a coborât la 209 milioane lei la jumătatea anului, pentru a se transforma în pierdere la septembrie. Citeză arată că BNR acceptă un provizion mai mic de 90% pentru firmele cu restanţe mai mari de 90 zile, aflate în insolvenţă, dar numai la băncile care au demonstrat că pot executa garanţiile de acel tip la un nivel de peste 10% din valoare sau la debitorii care au un plan ferm de restructurare, acceptat de judecător: „ Ce a obţinut Volksbank cu procentul ăla nemaipomenit de bun obţinut la vânzare... puţini au înţeles că nu trebuie luat ca reper. Noi credem că acum ce poate să se obţină este cel mult 10%. Piaţa este suprasaturată de oferta de active neperformante ,în acest moment, iar nivelul de recuperare a scăzut puternic“. În vară, Volksbank a vândut credite neperformante de 500 milioane euro pentru circa 100 milioane euro (adică un grad de recuperare de circa 20%). Pentru creditele luate de firmele aflate în insolvență, gradul mediu de recuperare este de 6 - 7%, potrivit datelor BNR.

CE PĂȚESC BANCHERII NEASCULTĂTORI În opinia lui Cinteză, dacă se reușește crearea unei baze de date cu administratorii și acționarii care au băgat voit firmele în insolvențe, „sportul ăsta național o să se diminueze“ - „Oricum, deși numărul firmelor cu probleme a început să scadă, problemele persistă. Una din șapte firme intră în incapacitate de plată, și doar 2% ies din procedură. Celelalte se duc direct în faliment“. Cinteză se arată mulțumit de primele patru bănci din sistem, care nu au probleme cu provizioanele, și în special de primele două, BCR și BRD, care au aplicat foarte strict recomandările băncii centrale. Cât despre a treia bancă, Transilvania, care a avut un grad redus de credite neperformante, în ultimii ani, Cinteză subliniază ca „totul se datorează faptului că portofoliul a fost constituit din împrumuturi de valoare medie, acordate unui număr larg de debitori“. De menționat că băncile care nu respectă indicațiile BNR și care până marți, 2 decembrie, nu acoperă creditele neperformante cu provizioane nu vor mai avea dreptul de a atrage depozite.