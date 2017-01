Pierderea BNR, cauzată de cursul nefavorabil a două monede în care ţine rezerva

Pierderea de 1,25 miliarde lei înregistrată anul trecut de Banca Naţională a României (BNR) a fost generată, în parte, de evoluţia nefavorabilă a cursului valutar pe final de an pentru două dintre monedele în care BNR păstrează rezerva internaţională, a explicat, ieri, guvernatorul Mugur Isărescu. “Situaţia particulară a anului trecut (înregistrarea de pierderi - n.r.) a reieşit din două elemente: o situaţie de sfârşit de an care în care cursurile a două monede în care noi ne ţinem rezervele, în acea ultimă zi, au apărut mult deviat de la ceea ce gândeam eu că ar trebui să fie. Noi nu ne ocupăm de prognoza dolarului sau a yenului. Când ţinem rezerva internaţională şi în dolari, şi în yeni, şi în lire sterline, o facem din considerente de atenuare a riscului, de a nu pune toate ouăle într-un singur coş”, a afirmat, ieri, guvernatorul BNR. El a arătat că, la finele anului, cursul valutar în cazul celor două monede, pe care nu le-a precizat, a evoluat nefavorabil faţă de cursul prevăzut în contabilitatea BNR. Euro şi-a menţinut şi în anul trecut ponderea dominantă în compoziţia rezervelor valutare (65,8%), poziţia următoare revenind dolarului american (25,4%), în timp ce alte valute reprezintă 8,8%, potrivit raportului pentru 2013 al BNR. "Aceste operaţiuni contabile sunt foarte complicate şi prudenţa înregistrărilor contabile de la băncile centrale spune următorul lucru: dacă ai câştiguri, şi noi am câştigat diferenţe de curs la toate celelalte monede, pe acelea le pui într-un cont special, în schimb, dacă ai diferenţe nefavorabile, deci pierdere, pe acelea ţi le treci în bilanţ la contul de cheltuieli", a spus Isărescu.

PIERDERE CU CAPITAL POZITIV Banca a raportat pierdere, deşi deţine un capital pozitiv de 10 miliarde de lei. "Al doilea motiv a fost faptul că nu am acceptat anul trecut să folosim rezerva internaţională în alte operaţiuni sau să o ţinem în alte active decât în active perfect lichide din considerente de credibilitate internaţională, pentru că ştiam că este un an foarte important, în care România scade dobânzile la împrumuturile exerne, este pe punctul să primească un rating îmbunătăţit. În plus, au fost mai puţine oportunităţi de câştig din operaţiuni focusate", a conchis guvernatorul. Potrivit raportului BNR pe anul 2013, pierderea de 1,258 miliarde lei a fost acoperită, într-o primă etapă, din rezervele statutare (502,23 milioane de lei), rămânând de acoperit suma de 756 milioane lei, care s-a raportat şi urmează să fie acoperită din profiturile viitoare.