Pierderi de 75% pentru Poşta Română

Compania Poşta Română a înregistrat în primul semestru din acest an pierderi de 70,33 milioane lei, cu 75% mai mari faţă de nivelul pierderilor din perioada similară a anului trecut, de 40,13 milioane lei, pe fondul crizei economice. Reprezentanţii companiei spun că rezultatul negativ înregistrat de Poşta Română a fost cauzat de \"conjunctura economică nefavorabilă, ca urmare a crizei economice, care şi-a pus amprenta şi pe piaţa serviciilor poştale, încetinind ritmul de creştere a cifrei de afaceri a companiei\", dar şi de scăderea cu peste 2% a veniturilor totale înregistrate pe semestrul I al acestui an, faţă de perioada similară a anului 2009. \"Totodată, s-a înregistrat o reducere a cheltuielilor cu prestaţiile externe, în principal ca efect al rezilierii şi renegocierii unor contracte în condiţii mai avantajoase pentru Poşta Română, dar nu suficientă încât să conducă la un echilibru bugetar între venituri şi cheltuieli. Scăderea accentuată a volumului la o serie de prestaţii are impact negativ asupra veniturilor din exploatare, astfel încât este necesară identificarea de surse noi de venituri\", potrivit oficialilor companiei. De asemenea, cifra de afaceri a Poştei Române a scăzut în primele şase luni din acest an cu 1,5%, de la 714,48 milioane lei în prima parte a anului trecut, la 703,16 milioane lei în aceeaşi perioadă din 2010, ca urmare a impactului negativ pe care criza economică l-a avut atât asupra nivelului de trai al populaţiei, cât şi asupra agenţilor economici, potrivit informaţiilor transmise de companie. \"Trendul descrescător al nivelului cifrei de afaceri a fost influenţat şi de volumul prestaţiilor efectuate de Poşta Română. Printre principalele cauze care au dus la această situaţie se numără şi aceea a restrângerii sau chiar a încetării activităţii unor firme, fapt care a însemnat scăderea numărului de clienţi ai companiei\", spun reprezentanţii Poştei Române. La nivelul anului trecut, compania a înregistrat pierderi de 181,5 milioane lei, după ce în 2008 avusese un profit net de 32.793 lei. Cifra de afaceri din 2009 a Poştei Române s-a ridicat la 1,43 miliarde lei, în creştere cu 2,5% faţă de afacerile realizate în 2008, de 1,4 miliarde lei. Poşta Română are peste 35.000 angajaţi. Poşta Română este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale având drept acţionar majoritar statul român, reprezentat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (75% din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (25% din pachetul de acţiuni).