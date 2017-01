În cele două săptămîni de staţionare în acvatoriul Portului Constanţa, nava "Zoppun", sub pavilion Turcia, a creat pagube de sute de mii de euro în buzunarul armatorului Finansal Kiralaman AS. Pînă în prezent, comandantul navei a fost sancţionat de către reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) cu două amenzi a cîte 100 de milioane de lei vechi, fiecare pe motive de siguranţa navigaţiei. Potrivit directorului Căpităniei Zonale Constanţa, Alexandru Mezei, sancţiunea aplicată pentru poluare va fi anulată printr-o hotărîre a Tribunalului Constanţa, deoarece deversarea celor trei tone de hidrocarburi în apele mării s-a făcut din ordinul Căpităniei, în cadrul acţiunii de salvare a navei, echipajului şi celor 5.000 de tone de sodă caustică lichidă, încărcate pe navă. De asemenea, în urma evaluării acţiunilor întreprinse pentru depoluarea danei 70 şi a negocierii primei de salvare, armatorul navei, Finansal Kiralaman AS, are de achitat firmei Oil Terminal, firmei de scafandri care a intervenit, Grupului de Salvare şi Administraţiei Portului Constanţa aprox. 100.000 de euro. Şi asta nu este tot. Pentru gaura de circa doi metri, provocată de coliziunea cu nava "Karim 1", în data de 19 mai, armatorul cambodgian Nawal Shipping Dina Maritime CO a solicitat omologului turc o scrisoare de garanţie în valoare de 200.000 de euro. "Nava turcească a fost mutată în rada interioară a Portului Constanţa, şi pentru că armatorul a depus scrisoarea de garanţie solicitată, în prezent, nava a părăsit portul Constanţa" , a precizat Alexandru Mezei.