Pierderi pentru companiile aeriene

Companiile aeriene ar putea înregistra în 2010 pierderi de 5,6 miliarde de dolari, peste cele estimate iniţial, de 3,8 miliarde de dolari, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). Pentru acest an, asociaţia a menţinut estimarea privind consemnarea unor pierderi de 11 miliarde de dolari. \"În perioada 2000-2009, operatorii au avut pierderi de 49,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o medie anuală de cinci miliarde de dolari pe an\", a declarat Giovanni Bisignani, directorul general al IATA. În ceea ce priveşte veniturile companiilor aeriene, în 2010 este aşteptată o creştere de 4,9%, sau 22 miliarde de dolari, la 478 de miliarde de dolari, faţă de acest an. Valoarea este mai mică decât cea din 2008, de 535 miliarde de dolari. IATA a revizuit prognoza şi în ceea ce priveşte cererea pentru călătorii, la o creştere de 4,5%, faţă de previziunea din septembrie, care indica un plus de 3,2%. În acest an, cererea din partea pasagerilor a scăzut cu 4,9%. Astfel, potrivit estimărilor asociaţiei, 2,28 miliarde de persoane vor călători anul viitor, ceea ce înseamnă că numărul total al pasagerilor va atinge valoarea record din 2007. Preţul combustibilului va creşte anul viitor la 75 de dolari pe baril, faţă de nivelul de 61,8 dolari estimat pentru 2009, şi va reprezenta 26% din costurile totale de operare. Nivelul este sub cel din 2008, de 32%, însă dublu în comparaţie cu ponderea cheltuielilor cu combustibilul în totalul costurilor raportată în perioada 2001-2002. Cele mai mari pierderi, de 2,5 miliarde de dolari, le vor înregistra companiile europene. Valoarea este însă sub cea aşteptată în acest an, respectiv 3,5 miliarde de dolari. Companiile din America de Nord vor consemna anul viitor pierderi de două miliarde de dolari, faţă de 2,9 miliarde de dolari în 2009, în special pe fondul reducerii capacităţii, care a dus la scăderea costurilor. În Asia-Pacific, pierderile operatorilor vor atinge valoarea de 700 milioane de dolari, după ce în acest an a fost înregistrat un rezultat negativ de 3,4 miliarde de dolari, în timp ce America Latină va fi singura regiune care va obţine profit, atât în 2009 cât şi anul viitor, valoarea estimată fiind de 100 milioane de dolari. Companiile din Orientul Mijlociu vor înregistra anul viitor pierderi de 300 milioane de dolari, de la o valoare negativă de 1,2 miliarde dolari în acest an, iar în Africa operatorii se vor confrunta în 2010 cu un rezultat negativ de 100 milioane de dolari, nivel similar celui estimat pentru acest an. IATA include 230 de companii aeriene, care asigură 93% din traficul internaţional.