Pierderi și cheltuieli de un miliard de lei, „descărcate“ în factura la curent

Un raport al Curții de Conturi demonstrează ceva ce știam sau intuiam deja cu toții - am plătit peste un miliard de euro în plus la energie electrică, în perioada 2010 - 2013. Cum? Pierderile de energie din rețea au fost puse pe facturile noastre.Și asta pentru că „autoritățile“ noastre de „reglementare“ și „supraveghere“ au închis ochii la toate „cheltuielile“ companiilor de profil, fără a verifica dacă ele sunt sau nu justificate. Mai exact, în perioada respectivă, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a fost de acord ca 82% din pierderile distribuitorilor să fie incluse în tariful de distribuție, adică în factura finală. În patru ani, facturile a peste opt milioane de gospodării au fost încărcate cu fix 1,069 miliarde euro. Iar în realitate, distribuitorii au investit în rețele doar 167 milioane euro, adică 13,7% din totalul declarat. Ba mai mult, potrivit Curții de Conturi, „în facturi s-au regăsit și mașinile cumpărate de companiile de distribuție“ - „Spre exemplu, 283 de autoturisme în valoare de aproape 16,5 milioane lei, cumpărate de Enel Distribuţie Banat în 2013, au fost recunoscute de către ANRE“. Abia la începutul acestui an, autoritatea a dat un ordin care obligă Electrica, Enel, E.ON şi CEZ să investească, din 2017, între 5 şi 10% din bani în electrificarea localităţilor fără curent. Şi, în plus, nu vor mai putea fi puse în facturi investițiile cu dotarea clădirilor care sunt închiriate de la alte firme. Tot la începutul anului, ANRE a tăiat cu circa 12% tariful de distribuţie. „În zonele de distribuție pe tensiune joasă, unde minusurile sunt mai mari, am acceptat o pierdere preluată în facturi de până la 12%, chiar dacă operatorul înregistrează pierderi mult mai mari, să zicem de 20 - 25%“, a declarat și președintele ANRE, Niculae Havrileț. Cât despre jaful din 2010 - 2013, el a declarat nonșalant că „pierderile trebuie să scadă“. Și atât. De ce? Pentru că merităm.