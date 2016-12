Pierderile CFR Marfă s-au redus

Potrivit reprezentanţilor CFR Marfă, în primul trimestru al anului 2010, pierderile companiei s-au redus cu aproximativ 50%, la 64,19 milioane lei faţă de primul trimestru al lui 2009, când au fost de 124,48 milioane lei. „Pierderile din primul trimestru au fost de 64.196.000 lei, în scădere cu aproape 50% faţă de perioada similară a anului trecut. Acestea s-au redus deoarece au scăzut cheltuielile din salarii, precum şi cheltuielile generale cu 23%. În primele trei luni din 2010, cheltuielile totale au fost de 288,68 milioane lei, în timp ce, în perioada similară din 2009, au fost de 373,4 milioane lei”, au precizat reprezentanţii CFR Marfă. Operatorul feroviar de stat de marfă a avut în intervalul ianuarie-martie 2010 afaceri de 198.241.000 lei, iar în primul trimestru al anului 2009, acestea s-au cifrat la 239.550.000 lei. CFR Marfă avea, la sfârşitul lunii martie din acest an, 11.313 angajaţi, în condiţiile în care, la 31 iulie 2009, erau 17.048 salariaţi, numărul acestora scăzând pe fondul concedierilor operate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi al pensionărilor. CFR Marfă avea, la sfârşitul primului trimestru din acest an, datorii de 797 milioane lei către cinci furnizori. Reprezentanţii companiei au precizat că operatorul va încerca să le achite în funcţie de volumul de marfă transportat în 2010. Principalii furnizori către care societatea are datorii sunt CFR SA, Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU, Oskar Downstream, Remarul 16 Februarie şi SC Reloc. „După restructurare încercăm să plătim din datoriile către furnizori. În 2010 ne-am propus un buget în echilibru şi în funcţie de volumul de marfă transportat, dacă este superior, vom putea să plătim şi aceste datorii”, au precizat reprezentanţii transportatorului feroviar de marfă de stat.