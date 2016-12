Pierderile CFR Marfă vor creşte în acest an de 2,3 ori, de la 81,2 milioane lei, la 192 milioane lei, pentru că Guvernul nu a efectuat o majorare de capital, care ar fi condus la stoparea înregistrării de pierderi şi arierate la finele acestui an, se arată într-un proiect de hotărâre de Guvern. „Întrucât această acţiune nu s-a finalizat, societatea este în prezent în imposibilitate de a reduce arieratele, şi implicit, cheltuielile suplimentare cu accesoriile”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre elaborat de Ministerul Transporturilor pentru rectificarea bugetului companiei. Ministerul menţionează că bugetul iniţial al CFR Marfă pentru acest an a fost aprobat în condiţiile în care compania urma să beneficieze de majorarea de capital. Bugetul rectificat prevede o creştere a veniturilor cu 10% faţă de nivelul stabilit la începutul anului, la 1,16 miliarde lei şi o majorare a cheltuielilor cu 19,4%, la 1,35 miliarde lei. Plăţile restante vor urca cu 63,2%, de la 765,6 milioane lei, la 1,25 miliarde lei, iar nivelul creanţelor a rămas nemodificat la 360 milioane lei.