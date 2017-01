Pierderile din ianuarie au anulat cîştigurile din ultimele trei luni ale lui 2007

Datele agenţiei de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) arată că, în ianuarie, pieţele de capital au înregistrat pierderi de 5.200 de miliarde dolari, în contextul crizei sectorului creditelor ipotecare riscante din SUA şi al temerilor legate de încetinirea economiei globale. „Dacă investitorii au crezut că piaţa nu poate decît să crească, semnalul de alarmă din luna ianuarie i-a readus la realitate\", se arată într-un comunicat al diviziei de indici a S&P. Agenţia de rating a arătat că bursele din întreaga lume au pierdut împreună 5.200 de miliarde de dolari, în contextul în care pieţele emergente au scăzut cu 12,44%, iar cele dezvoltate, cu 7,83%. „Au existat puţine burse sigure în ianurie, întrucît 50 din cele 52 de pieţe de capital din lume au încheiat prima lună a acestui an în scădere, iar 25 dintre acestea au înregistrat un declin de peste 10%\", a declarat Howard Silverblatt, analist la S&P. Toate cele 26 de burse principale au scăzut în ianuarie, iar 16 dintre acestea au pierdut peste 10% din capitalizare. Pierderile înregistrate în prima lună din 2008 au anulat toate cîştigurile din ultimele trei luni din 2007. Bursa de la Paris a pierdut în ianuarie 12,27% şi 15,27% în ultimele trei luni, îndepărtînd cîştigurile din ultimul an. Evoluţia a fost şi mai nefavorabilă pe bursele de la Londra şi cele din SUA. Piaţa de capital de la Londra a înregistrat un declin de 8,85% în ianurie, de 16,54% în ultimele trei luni şi de 2,22% în ultimul an. Totodată, bursa din SUA a pierdut, în intervalurile menţionate, 6,07%, 10,78%, respectiv 2,42%. Evoluţia bursei japoneze a fost similară, cu pierderi de 4,47% în ianuarie, 10,31% raportat la ultimele trei luni, şi, respectiv, 10,44% pe ansamblul anului trecut. Turcia, China, Rusia şi India ocupă primele patru locuri într-un top al celor mai afectate burse în ianuarie.