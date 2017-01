Piersicile ne țin tineri și sănătoși

Ca multe alte fructe, și piersicile sunt o sursă grozavă de antioxidanți. Un studiu efectuat în 2009 și publicat în “Journal of Medicinal Food” arată că antioxidanți importanți sunt prezenți în pulpa și pielița piersicii. Ele conțin un antioxidant care ajută la combaterea efectelor nocive ale radicalilor liberi. Acest antioxidant are și un efect anticancerigen și antiinflamator. Cel mai important este că piersicile pot contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire și la prevenirea instalării bolilor cronice. Totodată, trebuie să știm că piersicile sunt cele mai indicate fructe pentru remineralizarea organismului. Nu în ultimul rând, ele fac parte din categoria fructelor foarte bogate în potasiu, dar au și cantități importante de fier, fosfor și magneziu. Sunt și o excelentă sursă de provitamina A și vitamina C. Pulpa fructului conține fibre alimentare abundente care stimulează activitatea intestinală.