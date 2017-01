Piese din Slovenia şi Suedia, printre semifinalistele selecţiei naţionale pentru Eurovision

Două piese compuse de Marius Moga, „Come This Way” şi „When We\'re Together”, alături de piese din Slovenia şi Suedia, se află printre semifinalistele selecţiei naţionale pentru Eurovision, după preselecţia care a avut loc miercuri. Pentru semifinalele din România au fost alese 24 de melodii: „Fight For Life” - Nico, „C’est la vie” - Yanna, „Come This Way” - „Zero”, „Dragostea mea” - Lucia Dumitrescu, „Dr Frankenstein\" - Master Man (Suedia), „Fairytale Story” - Nicola, „Follow Me” - Ada, „Heaven” - Ana Mardare, Irvin Doomes, „Love Is All I Need” - „Tabasco”, „Mas conmigo” - „Viper”, „Pe-o margine de lume” - Nico şi Vlad Miriţă, „Prea mici sînt cuvintele” - Leo Iorga & „Pacifica”, „RailRoad, RailRoad” - „Rednex” feat. „Ro-mania”, „Şapte zile” - Paula Seling şi „Provincialii”, „Shine” - Oscar, Lars, Alexander, Fredrik (Suedia), „Te iubesc” - Adrian Enache, „The Key of Life” - Simona Nae, „Time to Rise” - Maya (Slovenia), „Vorbe care dor” - „3rei Sud-Est”, „When We’re Together” - Cătălin Josan, „Why” - Daniela Nicol, „Yeke Yeke\" - Imba, „Your Love” - „Paradise” şi „Zamira”- „New Effect” feat. Genţiana. Organizatorii au decis să pună pe lista de rezerve alte patru melodii, clasate imediat după primele 24, printre care se numără şi melodia „Brasil”, interpretată de Anca Parghel, „Fly Project” şi Don Baxer.

Printre artiştii participanţi, dar neselecţionaţi s-au numărat membrii trupei „Proconsul”, Dan Helciug şi „Animal X”. Aproximativ 200 de piese au fost înscrise la selecţia naţională a concursului Eurovision pînă marţi seara, cînd a expirat termenul limită, iar preselecţia a avut loc miercuri şi s-a prelungit pînă noaptea.

Juriul preselecţiei a fost format din compozitori, oameni de radio şi televiziune, reprezentanţi ai presei, interpreţi lirici: Anton Şuteu (preşedinte al juriului), Cornel Fugaru, Adrian Ordean, Iulian Vrabete, Daniela Vlădescu, Andreea Teodorescu, Titus Munteanu, Mircea Drăgan, Horia Moculescu, Dani Constantin, Liliana Levinţa, Dana Andronie, Tatiana Solomon, Raluca Moisă, Ioana Capanu, Titus Andrei, Gabriel Marica, Bogdan Miu.

La finalul celor zece ore de deliberare, Ioan Duma, şeful de proiect al concursului Eurovision, s-a declarat mulţumit de prima etapă din procesul de selectare a piesei care va reprezenta România la Belgrad, în finala internaţională care va avea loc pe 24 mai. „Numărul de piese depuse a fost chiar peste aşteptări, iar juriul a făcut un adevărat tur de forţă pentru desemnarea celor 24 de piese. Sper ca între acestea să se afle şi cea care ne poate aduce un scor cât mai bun la finala din Serbia”, a declarat el.

Cele 24 de melodii alese de juriu vor fi repartizate cîte 12, prin tragere la sorţi, în două semifinale. Semifinalele vor avea loc în cadrul unor emisiuni transmise în direct de TVR1, pe 9 şi 16 februarie. Primele şase piese din fiecare semifinală vor concura în etapa următoare. Finala naţională va avea loc pe 23 februarie, iar în urma evenimentului va fi aleasă piesa care va reprezenta România la una dintre semifinalele internaţionale de la Belgrad.