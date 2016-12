Piese inedite ale trupei Thin Lizzy

Aproape 700 de piese inedite ale legendarei trupe Thin Lizzy au fost găsite la un amic al fostului solist vocal Phil Lynott, iar o selecţie a lor va fi lansată într-un set de CD-uri ce ar putea fi şi ultimele ale celor cunoscuţi pentru hit-uri ca „Whiskey in the Jar” şi „The Boys Are Back in Town”. Phil Lynott i-a lăsat înregistrările cu pricina unui prieten, cu puţin înaintea decesului provocat de consumul de droguri. Apropiatul muzicianului a păstrat toate cele 150 de casete pe care se află melodiile. Majoritatea acestora ar urma să fie lansate pe piaţă de membrii supravieţuitori ai trupei, chitaristul Scott Gorham şi bateristul Brian Downey.

Fondată în anul 1969, la Dublin, trupa Thin Lizzy reprezintă unul dintre numele importante ale istoriei rock-ului. Perioada de glorie a formaţiei a fost până în anul 1986, când Phil Lynott a încetat din viaţă. Piesa „Whiskey in the Jar”, adaptare a unui cântec tradiţional irlandez, este considerată un reper al muzicii ultimelor decenii, fiind preluată, de asemenea cu succes, de Metallica. În trupa Thin Lizzy a activat o perioadă şi Gary Moore, considerat unul dintre cei mai valoroşi chitarişti ai tuturor timpurilor, care a încetat din viaţă acum un an.