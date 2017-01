Piesele AC/DC calmează rechinii

Oamenii de ştiinţă australieni au descoperit în cadrul unui studiu recent faptul că rechinii din specia Marele Alb adoptă un comportament mult mai calm atunci când în apa în care înoată sunt difuzate piese ale trupei AC/DC. Matt Waller, un operator de curse maritime de tip charter din sudul Australiei, a realizat un studiu despre felul în care muzica influenţează comportamentul rechinilor din specia Marele Alb (Carchrodon carcharias) şi a descoperit că aceştia au tendinţa de a fi mult mai calmi atunci când în apa în care înoată sunt difuzate piese ale trupei AC/DC, în special piesa ”You Shook Me All Night Long”. ”Vorbeam cu un tip care făcea scufundări în Guadelupa. Era acolo cu alţi câţiva scafandri care difuzau muzică în apă. Am început să discutăm şi mi-au spus că anumite piese antrenează o modificare în comportamentul rechinilor”, a declarat Matt Waller. ”Am căutat printre albumele mele şi muzica trupei AC/DC este chiar semnificativă în acest sens. Comportamentul rechinilor a devenit mai mult unul de investigaţie, de curiozitate şi mult mai puţin agresiv. De câteva ori, chiar au venit, atunci când aveam boxele în apă şi şi-au frecat feţele de acele boxe, fapt cu adevărat ciudat”, a adăugat Matt Waller. Această descoperire este cu atât mai ciudată cu cât rechinii nu au urechi. Experţii australieni consideră că aceste vieţuitoare marine reacţionează pur şi simplu la frecvenţele şi vibraţiile generate de piesele difuzate în apă.