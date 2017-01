Organizatorii selecţiei naţionale Eurovision Song Contest 2007 au decis, ieri, că cele două piese, "Dracula, My Love" şi "Lovestruck", bănuite în ultimele zile de plagiat, rămîn în semifinala care va avea loc sîmbătă. Piesele "Dracula, My Love" (compozitori: Marius Moga, Andrei Maria, Eduard Andreianu, interpreţi: Simplu & Andra) şi "Lovestruck" (compozitor: Thomas G:sson, interpret: Indiggo) vor rămîne în competiţia pentru Eurovision Song Contest 2007, în urma deciziei a trei personalităţi din lumea muzicii care au analizat melodiile şi au stabilit că, deşi există asemănări între piesele din selecţia naţională şi cele considerate originale, nu se poate afirma că melodiile acuzate sînt nişte plagiate.

"Am apelat la analiza unor personalităţi pe care le-am considerat obiective, neimplicate în Eurovision, anul acesta, astfel încît să nu existe niciun fel de suspiciune în legătură cu concluziile lor. Concluzia unanimă a fost că cele două piese nu pot fi acuzate de plagiat. Una dintre analize, cea acordată de domnul Dan Dediu, a mers în amănunt, comparînd inclusiv partiturile. Dacă vor exista doritori, la cerere, vom putea prezenta aceste analize. O altă mărturie, însoţită şi de o analiză la computer, va fi difuzată în dezbaterea de după finală, pentru a spulbera orice semn de întrebare", a declarat Dan Manoliu, coordonatorul selecţiei naţionale pentru Eurovision.

Compozitorii consultaţi de TVR au susţinut că, în ciuda faptului că piesele româneşti se asemănau în unele aspecte cu alte cîntece străine, nu pot fi acuzate plagiat. Despre "Dracula, My Love" s-a spus că ar fi copiată după piesa trupei E-Type "When Religion Comes to Town", iar despre "Lovestruck", înscrisă de Indiggo, că ar fi o copie a piesei "Tango, Tango" a Petrei Nielsen. "Din punct de vedere muzical, piesa este mult mai elaborată şi mai complexă dec]t cealaltă. Chiar şi estetic, ea e superioară celeilalte. Sub raport cantitativ, luînd în consideraţie numărul de parametri analizaţi (tonalitate, măsură, sistem intonaţional, modul, scriitură, tehnică de compoziţie, armonie, stil, formă, ethos, aranjament), lucrarea nu poate fi considerată plagiat", a declarat Dan Dediu (compozitor, doctor în muzicologie, cadru universitar la Academia de Muzică din Bucureşti, catedra compoziţie, membru al UCMR). "Nu există suficiente argumente pur muzicale în a dovedi plagiatul, care este furt intelectual conştient (..). Acest caz s-ar mai putea defini şi cu termenul de împrumut melodic", a mai spus el.

Referitor la piesa "Lovestruck", comparată cu "Tango, Tango", Dediu a spus că prima este mai simplu lucrată şi mai schematică decât a doua. "Nu este plagiat, nu e copie, ci doar o compilaţie melodică pe baza unei scheme performate, comună celor două melodii", consideră acesta.

Mihai Alexandru, compozitor şi autor al melodiei "Don't Break My Heart", care a reprezentat România la Eurovision în 2003, e de asemenea de părere că piesele nu sînt "nici pe departe plagiate". Compozitorul Adrian Ordean crede că în cazul "Dracula, My Love" vs. "When Religion Comes to Town", este o asemănare întîmplătoare. "Poate să fie o inspiraţie comună din folclorul românesc sau folclorul specific zonei geografice în care se află România", a spus el. "Ritmul este asemănător, dar scriitura este diferită. Orchestraţiile per general sînt asemănătoare, datorită genului muzical comun în care se încadrează ambele piese, dar sînt diferite. Nu este plagiat", a conchis Ordean.

Piesa ""Make It", interpretată de Giulia Nahmany şi compusă de Papa Junior, a fost eliminată, săptămîna trecută, din semifinalele Eurovision, pentru plagiat.