Pieton lovit pe trotuar de un șofer băut

A băut câteva pahare cu alcool, dar asta nu l-a împiedicat să se urce la volan, deși nu are nici permis de conducere. Inevitabilul s-a produs și a provocat un accident rutier. Protagonistul poveștii care s-a petrecut marți seară, în orașul Cernavodă, este un tânăr de 27 de ani. Oamenii legii spun că Aurel C. se deplasa cu un autoturism pe strada Ioachim Ionaşcu, din Cernavodă, dinspre strada Seimeni către Rovine. La un moment dat, șoferul de ocazie a pierdut controlul direcției, a părăsit carosabilul și a lovit un pieton care mergea pe trotuar. Martorii accidentului au sunat imediat la 112 și au solicitat ajutorul autorităților. Polițiștii de la Rutieră și o ambulanță s-au deplasat, în scurt timp, la locul indicat. Victima a fost transportată la Spitalul Orășenesc Cernavodă, însă nu a rămas internată. Polițiștii au stabilit că Aurel C. nu are carnet și este băut. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager și au descoperit că suspectul avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal.