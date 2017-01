Pieton lovit pe trotuar!

Nici măcar trotuarele nu mai sunt sigure în România! A simțit-o pe pielea lui un bărbat de 40 de ani, din Constanța, care a trecut prin clipe de groază după ce a fost rănit într-un accident rutier petrecut, ieri după-amiază, în zona Capitol a municipiului. Totul s-a întâmplat la ora 12.45, în apropierea sediului Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța. Polițiștii de la Rutieră spun că Sultana Mișiacă, de 58 de ani, a condus un autoturism marca Skoda pe strada Mircea cel Bătrân, dinspre Sala Sporturilor către bulevardul Mamaia. La un moment dat, au stabilit anchetatorii, ajunsă în zona intersecției cu strada Tudor Vladimirescu, din cauza neatenției, femeia a acroșat un BMW condus regulamentar, în aceeași direcție de mers, de Angheluș Bădan, de 37 de ani. După coliziune, Skoda a fost proiectată în două mașini parcate, un Opel și un Logan. În clipele următoare, Opelul a fost aruncat peste Gabriel Uzun, de 40 de ani, care se afla pe trotuar și vorbea la telefonul mobil. Acesta a rămas cu picioarele prinse între mașină și un gard. Ar fi putut rămâne infirm pe viață, dar a avut noroc... "Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă! Nu am putut să schițez niciun gest, mai ales că eram ușor mascat de o dubă și nu am văzut nimic", a povestit Gabriel Uzun. Martorii au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul autorităților. La fața locului au ajuns polițiștii de la Rutieră, o ambulanță, dar și pompierii militari. Opelul a fost tras înapoi, pentru eliberarea victimei, care a fost preluată de cadrele medicale și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Medicii au stabilit că pietonul a suferit o fractură la piciorul stâng.

ANCHETĂ Polițiștii de la Rutieră au pornit o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul. În timp ce oamenii legii făceau cercetări, cei doi șoferi implicați în accident dădeau vina unul pe celălalt pentru cele întâmplate. "Eu mă deplasam regulamentar. La un moment dat, Skoda a trecut pe lângă mine, m-a acroșat și apoi a intrat în mașinile parcate. Nu am avut absolut nicio vină", a declarat șoferul BMW-ului. "BMW-ul m-a lovit din spate și dintr-o dată m-am trezit aruncată către cele două mașini de pe trotuar. Nu am putut să mai fac nimic pentru a evita impactul", a susținut șoferița Skodei. Cele două mașini parcate care au fost izbite de Skoda scăpată de sub control aparțin unor angajați ai Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral. "Ne aflam în sediul instituției la care lucrăm, când un agent de pază a urcat și ne-a dat vestea. Când am coborât, am văzut că mașinile noastre fuseseră lovite", a declarat unul dintre păgubiți. Polițiștii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.