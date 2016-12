Pieton spulberat de un șofer fără permis

04:31:47 / 20 Aprilie 2015

POLITIA RUTIERA=DEMISIA DIN ORASUL NAVODARI

IN ORASUL NAVODARI ESTE UN HAOS DE NEDESCRIS PRIVIND CIRCULATIA RUTIERA,FIECARE PARCHEAZA ,SI STATIONEZA ,UNDE VREA,DE EXEMPLU: IN ACEASTA SPETA,UN AUTOTURISM STATIONEAZA IN DREPTUL TRECERII DE PIETONI PE PRIMA BANDA ,AL DOILEA STATIONEAZA PE CONTRASENS,TOTUL DIN CAUZA INDOLENTEI POLITIEI RUTIERE,SA LE FIE RUSINE!