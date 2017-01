Pietruire doar pe 50% din drumurile comunei

PIETRUIRE PE JUMĂTATE Primăria comunei Independenţa ar fi putut vorbi acum despre faptul că 60% din drumurile existente în comună sunt pietruite sau asfaltate, dacă, în urmă cu două luni, ploile puternice nu ar fi distrus drumurile reabilitate prin SAPARD. „Din cei 14 kilometri de drum asfaltat prin SAPARD, 80% am putea spune că au revenit la starea iniţială, după ce ploaia şi viitura de la începutul lunii iunie au luat asfaltul cu totul. În aceste condiţii, cu fonduri minime alocate de la bugetul local, am încercat să remediem o parte dintre probleme, astfel încât drumurile să poată fi practicabile”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că, la nivelul comunei, dintre cei aproximativ 100 de kilometri de drumuri, puţin peste jumătate sunt la stadiul de piatră. „În satul Movila Verde avem pietruiţi peste doi kilometri, fiind nevoie de încă atât pentru a putea vorbi de pietruire totală. În localitatea Independenţa ar mai fi cam şapte kilometri de drum care au nevoie de pietruire, iar în Olteni şi Tufani - câte doi kilometri, acolo unde până în prezent nu s-a făcut nicio reabilitare, pentru că nu sunt resurse financiare”, a explicat primarul.

INVESTIŢII ÎN SIGURANŢĂ Gâscan a continuat afirmând că, în ultimii trei ani, administraţia locală şi-a concentrat eforturile şi banii din buget pentru a finaliza reabilitarea canalelor de colectare a apelor pluviale. „După ce, în anul 2007, comuna Independenţa a fost una dintre cele mai afectate de inundaţii, am decis să investim banii pentru refacerea canalelor colectoare, unde a fost complet refăcut pavajul, dar şi în refacerea podeţelor. Investiţia s-a dovedit extrem de utilă, având în vedere că la inundaţiile din luna iunie am avut doar trei locuinţe avariate, aflate în zonele inundabile, faţă de 30 de locuinţe în 2007”, a afirmat Gâscan. El a mai spus că proiectele de reabilitare a infrastructurii vor fi continuate în funcţie de banii disponibili la buget. „2013 a fost un an dificil din punct de vedere financiar. Sperăm ca, în 2014, Guvernul să aloce mai mulţi bani autorităţilor locale”, spune primarul.