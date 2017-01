Pietruire în bătaie de joc

Comuna Bărăganu a devenit brusc centrul atenţiei portocalii. Organizarea alegerilor anticipate pentru funcţia de primar le-a permis încă o dată pedeliştilor să îşi arate muşchii financiari. Dacă până în urmă cu câteva zile, până la începerea campaniei electorale, nu vedeai picior de pedelist prin comuna Bărăganu, acum nu există zi în care în comună să nu fie prezenţi consilieri judeţeni PDL, primari PDL sau membri ai Biroului Permanent Judeţean al PDL Constanţa. Pe lângă pachetele de campanie, devenite deja tradiţie, pedeliştii s-au gândit să umple Bărăganul de piatră. Şi, uite aşa, tirurile portocalii puse la dispoziţie de diverse personaje sonore s-au încolonat încărcate cu piatră şi au pornit spre comuna Bărăganu, unde, spun pedeliştii, se vrea pietruirea uliţelor de pământ. De la a vrea să pietruiască un drum la a face o lucrare de calitate este un drum lung, dar pe care pedeliştii l-au ignorat, considerând că astfel vor scoate ochii alegătorilor, şi îi vor convinge să voteze candidatul propus de ei pentru Primăria Bărăganu. Aşa-zisa pietruire a drumurilor, pe care se laudă că o fac pedeliştii în satul Lanurile, se rezumă la o curăţare superficială a uliţelor şi la împrăştierea pietrei, care de fapt este piatră amestecată cu pământ. “La cum arată lucrarea, după prima ploaie n-o să mai putem ieşi nici cu căruţele, nici cu maşinile. Dacă vroiau să facă ceva, trebuiau să facă bine. Dar asta este România”, a declarat un localnic, pe a cărui stradă pedeliştii se laudă că au pietruit-o. Trecând peste calitatea îndoielnică a lucrării, tot ceea ce fac pedeliştii nu este autorizat de nimeni, deşi lucrarea necesită o autorizaţie de construire din partea Primăriei, dacă are serviciu de urbanism, sau a Consiliului Judeţean, dacă Primăria nu are serviciu de urbanism. Din păcate, ilegalităţile pe care PDL le face în prezent la Bărăganu nu sunt văzute de niciuna din instituţiile abilitate. Nici primăria, prin viceprimarul Gheorghe Clenciu nu văd, nici Inspectoratul de Stat în Construcţii (ITC) nu se autosesizează. La polul opus se află Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, care în baza unei autorizaţii emisă de CJC, s-a apucat de ieri de pietruire, în adevăratul sens al cuvântului. “Lucrările de pietruire vor fi realizate conform normelor şi standardelor în vigoare. Vorbim aici despre curăţarea terenului, excavarea stratului de pământ vegetal, realizarea a 10 centrimetri de strat filtrant din nisip. După aceea, va fi pus un strat de fundaţie din piatră spartă din calcar. Se va continua cu cilindrarea şi compactarea celor două straturi pentru a se putea asigura portanţa necesară desfăşurării circulaţiei în bune condiţii. În parallel, vor fi decolmatate sau chiar realizate rigolele, pe cele două părţi ale drumului, pentru a evita deteriorarea acestuia în urma ploilor. Abia după aceea se va aplica un strat de închidere cu macadam, care va fi compactat corespunzător, pentru ca apa să nu deterioreze fundaţia drumului şi să ofere un confort sporit pentru circulaţie”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu.