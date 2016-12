Pîinea cea de toate zilele, în pericol… de a fi importată!

Marii producători agricoli din România au declarat că seceta şi ploile din acest an au redus cu pînă la 45% producţia autohtonă de grîu, în 2009 obţinîndu-se circa 4-4,5 milioane de tone de grîu, faţă de circa şapte milioane tone culese în anul precedent. „Anul acesta vom avea o producţie mai mică cu 40-45% decît anul trecut. Astfel, dacă în 2008 am avut circa şapte milioane tone de grîu, anul acesta sîntem undeva la vreo 4-4,2 milioane tone”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe Agrostar, Niculae Ştefan. Potrivit acestuia, principalii factori care au condus la scăderea producţiei de grîu au fost seceta din lunile mai, iunie şi începutul lunii iulie, precum şi ploile abundente din a doua parte a lui iulie. “Ştim că anul acesta a fost capricios, cu secetă în lunile mai, iunie şi prima parte din iulie, apoi, chiar la recoltat au fost ploile abundente care au condus la pierderi destul de mari şi inclusiv din punct de vedere al calităţii”, a explicat Ştefan. Administratorul companiei agricole TCE 3 Brazi, Culiţă Tărîţă, a declarat că, în acest an, producţia medie de grîu la hectar a fost de circa două tone, unele zone din ţară avînd producţie chiar mai mică. “Producţia medie pe ţară este de circa două tone la hectar, mult mai scăzută decît anul trecut, însă sînt şi zone care au fost foarte afectate de secetă şi de ploile venite chiar în etapa recoltării, unde producţia este de maximum 1,5 tone de grîu la hectar”, a explicat Culiţă Tărîţă. Reprezentanţii principalelor companii de pe piaţa cerealelor au declarat că, deşi producţia pare să acopere necesarul de consum al României, calitatea acesteia a fost mult afectată. Astfel, mare parte din grîul recoltat de calitate scăzută, poate fi utilizat, în special, pentru hrana animalelor. “Producţia de anul acesta, la prima vedere, ar cam asigura necesarul pentru panificaţie, de circa 2,8-3 milioane tone şi cele 800.000 de tone pentru sămînţă, dar intervine problema calităţii. Din cauza vremii, lucrurile s-au deteriorat, în sensul în care foarte multe cantităţi au fost afectate de ploile abundente şi grîul acela nu mai poate fi folosit la panificaţie, cel mult pentru furaje”, a mai spus preşedintele Agrostar. De asemenea, Tărîţă mai spune că din cauza ploilor căzute la recoltare, fermierii nu au reuşit să culeagă grîul la timp, nu au putut să-l depoziteze în condiţii normale şi majoritatea este furajer. România ar putea fi nevoită să apeleze la importuri de grîu pentru panificaţie. În acest context, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli (LAPAR), Adrian Rădulescu, a declarat că, din recolta acestui an, circa un milion de tone sînt bune pentru panificaţie, estimînd că România ar putea apela la importuri de grîu de panificaţie. “Din producţia de anul acesta de 4-4,5 milioane de tone de grîu, în prezent avem undeva la 800.000-1.000.000 tone de grîu bun de panificaţie. Nu am început încă să importăm, probabil o vom face undeva la începutul anului viitor”, a declarat Rădulescu. Administratorul TCE 3 Brazi estimează că România va trebui să importe pînă la 800.000 de tone de grîu. “Anul acesta este unul foarte dificil şi dacă vrem să mîncăm o pîine de calitate, vom fi nevoiţi să importăm 500.000-800.000 de tone de grîu”, a adăugat Tărîţă. Potrivit reprezentanţilor din piaţa cerealelor, în acest an, preţul grîului va rămîne la circa 0,4-0,45 lei/kilogram, preţ sub costul de producţie. Astfel, mulţi fermieri “îşi vor închide porţile”, neputîndu-şi acoperi cheltuielile. “Foarte mulţi dintre agricultori îşi vor închide porţile, şi mă refer aici la agricultorii mici, care fac agricultură de subzistenţă şi societăţile mai mici, pentru că preţurile au fost foarte mici şi nu au avut nici capitalizare. În plus, a venit şi impozitul forfetar care este imposibil de achitat de către micii producători”, a mai explicat Ştefan.