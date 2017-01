Pîinea va costa mai mult de 1 leu

Aşa cum se preconiza, din cauza cantităţilor reduse de grîu, preţul pîinii va creşte. Astfel, scumpirea este aşteptată în următoarele zece zile, a declarat preşedintele Patronatului din Industria de Morărit şi Panificaţie - Rompan, Aurel Popescu, explicînd că nu poate estima exact procentul de creştere, deoarece acesta depinde de fiecare procesator în parte şi de influenţele pe care le va avea în costurile de producţie. Cu toate că recolta de grîu a acestui an nu se va ridica la nivelul celei din 2006, estimările actuale prognozează o cantitate de circa trei milioane tone. Reprezentantul Rompan afirmă că, din analizele efectuate pînă în prezent, reiese că mai mult de 70% din producţia de grîu este de o calitate foarte bună. Acum, grîul se vinde pe piaţa internă cu un preţ de 5.500 lei/kg, preţ mai ridicat decît cel de pe piaţa externă, în condiţiile în care, anul trecut, în perioada secerişului, preţul grîului era la aproape jumătate, între 2.800 - 3.200 lei/kg. Acum, preţul unei pîini de 300 de grame este de 0,65 - 0,70 lei. După ultimele statistici, un român consumă anual între 115 - 120 kg pîine. Instabilitatea atmosferică, extrem de mare a acestui an, a făcut ravagii în acest an, distrugînd în special culturile de păioase. Cea mai gravă situaţie se înregistrează în sudul ţării, aici producţiile fiind extrem de scăzute: de cel mult 2.000 kg/ha. Conform declaraţiei ministrului agriculturii, Decebal Traian Remeş, în vederea asigurării consumului intern pentru panificaţie şi pentru furajarea animalelor, recolta de grîu din acest an va fi completată din import cu circa 500.000 de tone. Cu toate acestea, premierul României, Călin Popescu Tăriceanu nu crede că România se află într-o situaţie de criză, chiar dacă este posibil ca producţia de grîu din 2007 să fie mai mică decît cea de anul trecut. Ultimele estimări situează preţul pîinii la peste 1 leu.