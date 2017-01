Pilonul II se umflă

Piaţa pensiilor private obligatorii (pilonul II) ar putea ajunge la active de circa 1 miliard euro la sfârşitul lui 2010, în condiiţiile majorării contribuţiei cu 0,5%, până la 2,5% din salariul brut, a declarat preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Mircea Oancea. „Cu o creştere de 0,5% a nivelului contribuţiilor din salariul mediu brut în 2010, fondurile de pe pilonul II ar încasa, lunar, contribuţii de circa 35 milioane euro”, a afirmat Oancea. El a amintit că fondurile de pe pilonul II au încasat, în acest an, contribuţii lunare de circa 25-27 milioane euro. Procentul de 0,5% din venitul brut al participanţilor ar reprezenta un plus de circa 100 milioane euro, spune şeful CSSPP, iar pentru sfârşitul acestui an estimează active de circa 550 milioane euro în sistem.