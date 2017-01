Piloţii Class 1 au dansat la ultima petrecere de la Mamaia

Cel mai important eveniment sportiv din România s-a încheiat duminică seară printr-o petrecere pe care, cu siguranţă, oaspeţii de seamă ai circuitului nu o vor uita. Ultimul punct din programul oficial Class 1 Romanian Grand Prix l-a reprezentat petrecerea de rămas-bun, eveniment desfăşurat tot într-o locaţie selectă din Mamaia, Club Office. Aici, piloţii, dar şi echipajele acestora au petrecut pînă în zorii zilei şi au promis că vor reveni la Constanţa şi anul viitor. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, s-a alăturat oaspeţilor, cu care a împărtăşit o ultimă impresie asupra evenimentului. Chiar dacă a lipsit de la petrecere, fiind nevoit să se îndrepte către aeroportul Otopeni, unde îl aştepta avionul cu destinaţia Qatar, Şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani a mărturisit că i-a plăcut la Constanţa şi a rămas încîntat de organizare. Dacă pe timpul zilei, lupta pentru prima poziţie a fost crîncenă, fiecare dintre concurenţi rîvnind la prima poziţie, cea care desemna şi campionul european, seara au intrat în scenă fetele frumoase şi voia bună specifică românului în calitate de gazdă. Evident, cea mai mare bucurie era la masa celor de la Victory 77, cei care pe lîngă faptul că s-au ales cu titlul european, au luat şi un avînt important în lupta pentru titlul mondial. Nici cei de la Qatar 95 şi Qatar 96 nu aveau motive de întristare. Chiar dacă nu au reuşit să urce pe prima poziţie şi să îi învingă pe rivalii de la Victory 77, ambele echipe au urcat pe podium şi se menţin în lupta pentru titlul mondial.

Handbaliştii constănţeni, alături de participanţii la Class 1

Aşadar, un motiv în plus de bucurie, dar şi de dans, piloţii fiind văzuţi pentru prima oară de cînd se află la Constanţa în această ipostază. Alături de petrecăreţi au putut fi zăriţi şi jucătorii de la HCM, proaspăt calificaţi în grupele Ligii Campionilor. Chiar dacă au avut un weekend încărcat, aceştia erau la curent cu ce se întîmplase în staţiunea Mamaia. “Class 1 a fost un eveniment important şi interesant. Singurul pilot de care am auzit spunîndu-se mai multe a fost Şeicul”, a spus Ionuţ Săulescu. “Mă bucur că am avut ocazia să văd aşa ceva. Cei care nu au reuşit să ajungă aici au avut de pierdut”, a adăugat Alexandar Adzic. După petrecere, echipele au pornit la drum spre următoarea cursă, care va avea loc în Egipt, la El Alamein, în perioada 25-27 octombrie.