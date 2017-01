Pilotul avionului Air Force One se va retrage din funcţie

Pilotul avionului prezidenţial american Air Force One, colonelul Mark Tillman, care a efectuat peste 1.600 de zboruri, a anunţat că se va retrage din cadrul forţelor aeriene americane. Preşedintele american în exerciţiu, George W. Bush, a zburat la bordul avionului prezidenţial Air Force One de 1.675 de ori, o medie de peste 200 de zboruri pe an. De cele mai multe ori, avionul prezidenţial a fost pilotat de colonelul Tillman, în vîrstă de 51 de ani. Acesta mai are o singură misiune de efectuat pentru Bush, aceea de a-l conduce acasă, în Texas, astăzi. Zborul către domiciliu este o onoare militară acordată fostului comandant suprem al armatei. ”Va pune capăt mandatului preşedintelui şi va pune capăt şi serviciului meu pe Air Force One”, a declarat Tillman despre acest zbor, într-un interviu acordat CBS. După ce l-a condus pe Bush în fiecare stat, cu excepţia statului Vermont şi în 49 de călătorii în străinătate prin 75 de ţări, în multe dintre acestea de mai multe ori, Tillman va pune capăt carierei sale de 30 de ani în cadrul forţelor aeriene. El va părăsi armata pentru un post de pilot în sectorul privat. El crede că nimic nu se va compara însă cu experienţa de a pilota Air Fore One. ”Voi avea amintiri nemaipomenite”, a spus el. Aceste amintiri includ cea mai stresantă zi a sa ca pilot al preşedintelui, ziua de 11 septembrie 2001. ”Atentatele de la 11 septembrie au fost o provocare pentru noi, pentru că nu ştiam ce se întîmplă”, a precizat Tillman. Principalul său obiectiv din acea zi, care este acelaşi în fiecare zi, a fost de a asigura siguranţa preşedintelui.

Dacă pilotul Mark Tillman se retrage, echipajul zborului 1549 al US Airways, care a efectuat cu succes o amerizare pe rîul Hudson din New York, a fost invitat la ceremonia de învestitură a preşedintelui american ales, Barack Obama, astăzi, la Washington, a anunţat un purtător de cuvînt al acestuia. Chesley Sullenberger, pilotul care a reuşit manevra ce a salvat viaţa celor 155 de persoane aflate la bordul aparatului, este considerat un erou în SUA. George W. Bush şi Barack Obama l-au felicitat personal pe comandant la telefon.