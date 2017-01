Pilotul avionului care a amerizat pe fluviul Hudson, primit ca un erou în oraşul său

Chesley Sullenberger al lll-lea, pilotul care a reuşit să efectueze o aterizare forţată pe fluviul Hudson, din New York, la data de 15 ianuarie, a fost primit ca un erou în oraşul său, Danville, din statul California. Pilotul a primit cheile oraşului în prezenţa a 3.000 de locuitori, reuniţi în piaţa principală, plină cu drapele americane şi bannere cu mesajul “Danville urează bun venit eroului său local”. “Vă vorbesc în numele întregului echipaj pentru a spune că, pur şi simplu, am făcut munca pentru care am fost instruiţi”, a declarat pilotul, care a împlinit vineri 58 de ani.

Chesley Sullenberger, poreclit Sully, împreună cu ceilalţi membri ai echipajului, au refuzat să comenteze pe tema accidentului pe perioada desfăşurării anchetei. Dînd dovadă de un calm extraordinar, pilotul a reuşit să efectueze o aterizare de urgenţă cu aparatul ale cărui motoare s-au blocat la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul La Guardia. A evitat prăbuşirea avionului într-o zonă foarte dens populată şi a permis salvarea rapidă a celor 155 de persoane aflate la bord.