Pilotul Robert Vișoiu va debuta în GP2 Series

Tânărul pilot român Robert Vișoiu, în vârstă de 19 ani, va debuta oficial în acest weekend în GP2 Series, categoria premergătoare Formulei 1, alături de echipa italiană Rapax. „Mașina de GP2 este una impresionantă. E foarte rapidă și solicitantă, motiv pentru care necesită o pregătire deosebită. Dacă la primul test din presezon, cel de la Abu Dhabi, doar am făcut cunoștință cu monopostul, la testul din Bahrain am reușit să fiu din ce în ce mai rapid, deși pista îmi era necunoscută. M-am pregătit bine alături de Pro Performance pentru partea fizică, iar sesiunile pe simulator care au completat prezențele pe pistă m-au ajutat mult să înțeleg în ce direcție trebuie să muncesc pentru a avea rezultate bune. Va fi un sezon dificil, în care strategia și conservarea anvelopelor vor fi foarte importante, însă am încredere în pregătirea mea și în echipa din jurul meu. Voi încerca să învăț cât mai repede secretele acestei competiții noi pentru mine și sper să fiu competitiv cât se poate de repede”, a spus pilotul român. Vișoiu a concurat anul trecut în GP3 Series, pentru echipa britanică Arden International, încheind pe locul 13 în clasamentul general, cu 22 de puncte.

GP2 Series are loc în weekend-urile Formulei 1, la start fiind prezenți viitorii piloți din Marele Circ. Monoposturile Dallara sunt motorizate de Mecachrome și au peste 600 de cai putere, o apăsare aerodinamică deosebită, sistem DRS și anvelope Pirelli. Cursele sunt prevăzute cu opriri la boxe, strategia fiind foarte importantă. Echipa Rapax este campioana din 2010, atunci când Pastor Maldonado a reușit să obțină titlul în GP2.

Marele Premiu de Formula 1 al Regatului Bahrain va avea loc în acest sfârșit de săptămână, calificările GP2 Series urmând să se desfășoare vineri seara, la lumina instalației de nocturnă a circuitului Sakhir, de la ora 20.00. Cursa principală va avea loc sâmbătă, de la ora 13.15, și va avea 32 de tururi (60 de minute), iar cursa de sprint va avea loc duminică, de la ora 14.15, chiar înaintea celei de Formula 1, și va avea 23 de tururi (45 de minute). Ambele curse vor putea fi urmărite la Dolce Sport 2.