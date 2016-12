Pilulă împotriva artritei, pe bază de broccoli

Broccoli este considerat de oamenii de ştiinţă un veritabil superaliment, benefic pentru articulaţii şi ar putea sta la baza fabricării unei pilule ce are potenţialul de a vindeca artrita. Broccoli are numeroase proprietăţi anticancer şi este bogat în sulforafan, o substanţă despre care oamenii de ştiinţă au afirmat că are un rol esenţial în protejarea oaselor şi articulaţiilor.

Cercetătorii de la Universitatea East Anglia (Marea Britanie) au descoperit că această substanţă blochează enzimele ce produc distrugerea articulaţiilor în cazul osteoartritei, cea mai comună formă de artrită. Cercetătorii britanici au lansat un nou proiect de cercetare despre care se crede că va conduce la punerea la punct a unui tratament pe bază de broccoli pentru cei aproximativ şase milioane de pacienţi din Marea Britanie care suferă de această maladie. În cadrul acestui program, 30 de pacienţi vor primi această plantă din familia cruciferelor în dieta lor zilnică, înainte de operaţiile de reconstrucţie a articulaţiilor la care vor fi supuşi. Pacienţii vor fi examinaţi şi după aceste operaţii, pentru a verifica dacă sulforafanul s-a fixat cu succes la nivelul articulaţiilor. Dacă acest test se va dovedi concludent, numeroşi pacienţi vor fi recrutaţi pentru a participa la un test clinic mai mare.

Potrivit terapiilor actuale, pacienţii suferind de artrită au de ales între medicamentele care inhibă durerile pe termen scurt şi intervenţiile chirurgicale de reconstrucţie a articulaţiilor. Artrita este o maladie degenerativă care distruge treptat cartilajele din articulaţii, în special la nivelul mâinilor, picioarelor, coloanei, şoldurilor şi genunchilor, în cazul persoanelor în vârstă.