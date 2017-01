Pilulele pentru stimularea potenţei pot reduce fertilitatea

Pilulele pentru stimularea potenţei, de tipul Viagra, pot afecta calitatea spermei şi reduce fertilitatea, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici, publicat în revista medicală ”Fertility and Sterility” şi preluat de dailymail.co.uk. Medicul ginecolog David Glenn avertizează asupra faptului că multe clinici care se ocupă cu fertilizarea in vitro prescriu bărbaţilor Viagra pentru creşterea fertilităţii, dar că, de fapt, medicamentul are efecte inverse. ”Cuplurile care apelează la aceste clinici au deja, prin definiţie, probleme de fertilitate. Viagra nu face decît să înrăutăţească lucrurile”, a spus acesta. Echipa de cercetători cu care a lucrat medicul a introdus spermatozoizi umani în soluţie de Viagra, la aceeaşi concentraţie pe care o are în sînge un bărbat după ce a luat medicamentul. Viagra a stimulat activitatea spermatozoizilor, însă a distrus acrozomul, structura situată în partea anterioară a acestora, care are ca scop digerarea membranei ovulului. La testele pe cobai, spermatozoizii expuşi la Viagra au produs cu 40% mai puţini embrioni.

De la lansarea pe piaţă, în 1998, Viagra a fost prescrisă unui număr de cel puţin 20 de milioane de bărbaţi. Mulţi dintre aceştia sînt de vîrstă medie sau a treia şi nu îşi fac probleme în ceea ce priveşte capacitatea lor de a procrea. Glenn, care a lansat avertismente în legătură cu efectele secundare ale medicamentului încă din 2004, a spus că tinerii care folosesc Viagra din amuzament pot avea ulterior probleme în ceea ce priveşte fertilitatea. În Marea Britanie, aproximativ 40% din clinicile de fertilizare in vitro au prescris pacienţilor acest medicament, în ultimii ani. Însă, mulţi medici au încetat să mai recomande Viagra după ce mai multe studii au asociat utilizarea medicamentului cu infertilitatea.