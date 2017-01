PIN susţine candidatura lui Radu Mazăre la Primăria Constanţei

Vicepreşedintele PIN Lavinia Şandru a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă că PIN va susţine la Constanţa candidatura primarului Radu Mazăre pentru cîştigarea unui nou mandat în alegerile locale din această vară. “Le propunem constănţenilor o listă de consilieri tineri, profesionişti, necorupţi, care împreună cu primarul Radu Mazăre să fie mulţumiţi de ce se întîmplă în acest oraş”, a afirmat liderul PIN. Şandru a precizat că nu a fost încheiat niciun protocol între PIN şi PSD fiind vorba de electorate diferite. “În 2004, numărul votanţilor lui Radu Mazăre era mult mai mare decît cel al votanţilor PSD. Diferenţa dintre aceşti votanţi este dată de acei oameni care nu se regăseau în gesturile PSD, dar se regăseau în cele ale lui Radu Mazăre. Eu îmi doresc ca toţi aceşti oameni să se îndrepte spre PIN”, a afirmat vicepreşedintele PIN.

Prezent la conferinţă, primarul Constanţei s-a declarat “flatat” de propunerea venită din parte PIN, şi a anunţat că a acceptat imediat propunerea de colaborare. “Este cert faptul că sînt foarte mulţi constănţeni care mă votează pe mine şi nu votează PSD, nu se regăsesc în platforma, în maniera de a acţiona a acestui partid şi atunci, pentru că am nevoie de susţinere în Consiliul Local pentru terminarea proiectelor sau altele noi, a fost binevenită această propuunere din partea PIN”, a afirmat Mazăre. El a îndemnat constănţenii care vor îi acorde încă odată votul de încredere dar care simt că nu pot vota PSD, să voteze PIN. „E un partid de tineri şi cu care sînt convins că voi colabora”, a declarat Mazăre. El a mai spus că este doar o înţelegere nescrisă între cele două părţi, cu caracter local, fără implicarea PSD, singurul element de siguranţă în această colaborare fiind onoarea co-participanţilor. Întrebat dacă are acceptul centrului pentru a încheia înţelegerea cu PIN, Radu Mazăre a afirmat: “Nu am cerut acceptul, am informat o parte din conducerea partidului. Nu pot decît să se bucure. PSD s-a transformat, e mult mai democratic, filialele au libertate aproape deplină şi acesta este rezultatul”.

La rîndul său, Lavinia Şandru a arătat că raţiunea pentru care PIN nu va numi un candidat propriu la funcţia de primar al Constanţei este faptul că liderii PIN recunosc valorile din alte partide. „Sîntem încîntaţi de modul în care a administrat oraşul Radu Mazăre şi de ceea ce s-a întîmplat în oraş. Ne interesează să susţinem acei oameni care fac lucruri extraordinare pentru comunitate. Numai aşa putem trece de la administraţie politizată şi administrarea în folosul cetăţenilor. Reforma clasei politice se face doar dacă abordăm cu o altă filozofie adm,inistraţia locală”, a mai spus Şandru.