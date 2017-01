Pînă în 2020, cu două milioane de români mai puţin

Concluziile unui studiu realizat de experţii din administraţia românească, în urma unei analize a Comisiei Europene, dovedesc faptul că natalitatea s-a redus, numărul tinerilor (0-14 ani) a scăzut de la 22,7% în 1992 la 15,9% în 2005, iar cel a vîrstnicilor peste 65 de ani a crescut de la 11% în 1992 la 14,7% în 2005, iar această tendinţă va continua, se arată într-un comunicat al Ministerului Integrării Europene. "România se confruntă cu o problemă demografică. Populaţia s-a redus cu peste un milion de persoane din 1992, iar prognozele arată o scădere cu aproape două milioane pînă în 2020, în special în rîndul tinerilor (0-24 de ani)", se arată în comunicat. MIE a lansat un proces de consultare la nivel de experţi, finalizat cu un raport elaborat sub coordonarea Comisiei Naţionale de Prognoză. Acesta încearcă să răspundă unor întrebări privind modul de soluţionare a problemelor demografice în România, în contextul politicilor europene în acest domeniu. "UE se confruntă cu acelaşi gen de probleme demografice. În 2003, creşterea naturală a populaţiei a fost de numai 0,04% pe an şi toate noile state membre, cu excepţia Maltei şi Ciprului, s-au confruntat cu o scădere de populaţie. Natalitatea este mult sub nivelul de 2,1 copii/femeie, care ar putea asigura echilibrul sporului natural", se menţionează în comunicat.

Dificultăţile în găsirea unei locuinţe, problemele de pe piaţa muncii, schimbarea modului de viaţă şi de muncă, precum şi vîrsta mai înaintată a părinţilor la naşterea primului copil contribuie la reducerea sporului natural, precizează MIE. "Deşi multe aspecte privind schimbările demografice sînt exclusiv de competenţa statelor membre UE, Comisia Europeană a lansat o consultare la nivel comunitar, prin publicarea unei Cărţi Verzi. Aceasta urmăreşte găsirea unor soluţii, inclusiv prin intermediul Strategiei Lisabona, a cărei ţintă este crearea de locuri de muncă mai multe şi de calitate mai bună", se arată în comunicat.