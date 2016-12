„Pinalti” cere rebrănduirea PDL

Chiar dacă a „reuşit” să „scoată” un post de deputat la alegerile parţiale din Neamţ, preşedintele PDL Neamţ, Gheorghe Ştefan, zis şi Pinalti, consideră că brandul de azi al PDL este piază rea. „Trebuie să facem o mişcare politică în care să ne asociem cu mai multe partide de dreapta şi să rebrănduim partidul”, a afirmat primarul din Piatra Neamţ, vorbind într-un interviu despre campania electorală pentru Adrian Rădulescu şi despre cum au reuşit să câştige parţialele de duminică în pofida percepţiei proaste a publicului faţă de politicile partidului său. „Pinalti” a refuzat, însă, să comenteze acuzaţiile de fraudă aduse de USL. Argumentul său: „e ca-n fotbal, dacă la un meci te defavorizează arbitrul, dar îl câştigi, nu mai zici nimic”. Chestionat totodată dacă va coordona campania PDL la viitoarele alegeri pe ţară, aşa cum se spune la bursa zvonurilor, Pinalti nu s-ar da înapoi: „Eu pot să fiu şi doar un strateg sau să ofer logistica pe care o am eu, la filiala Neamţ, care poate fi preluată dacă cei de la centru consideră că este bună. Omul cât trăieşte învaţă şi logistica poate fi îmbunătăţită. Dar consider că o experienţă de genul ăsta (câştigarea alegerilor de duminică - n.r.) contează pentru noi”.