Pinalti, dat afară din partid pentru fraternizare cu Udrea?

Printre primarii PDL vizaţi de o posibilă schimbare pe linie de partid se află cel din Piatra-Neamţ, Gheorghe Ştefan, cunoscut mai mult după porecla Pinalti. Informaţia nu este confirmată de conducerea democrat liberală, însă se spune că nu iese fum fără foc. Întrebat dacă ştie că e în vizorul partidului pentru o posibilă schimbare de la şefia organizaţiei, Pinalti s-a arătat indiferent şi a răspuns: „Eu n-am aflat de acest lucru. Nu am cunoştinţă. Aşteptaţi să văd ce reacţii apar şi pe urmă… Din punct de vedere al performanţei, sunt în primii cinci pe ţară. E problema lor ce vor să facă”. Anumite voci din partid spun însă că posibila sancţiune are legătură cu faptul că preşedintele PDL, Vasile Blaga, nu poate trece cu vederea faptul că Pinalti are o slăbiciune pentru Elena Udrea şi ar susţine-o cu „toate forţele”.

ŞI TOTUŞI… RĂMÂNE ÎN PDL Nedumerit în faţa jurnaliştilor, primarul pedelist a declarat că el nu înţelege ce este rău în faptul că o susţine pe Elena Udrea. „Dar ce, n-am voie să susţin un coleg? Scrie în statutul PDL că e interzis să o susţii pe Udrea? Să facă ce vor!”, a tunat acesta. Oricum, nu este singurul pedelist care i-a dat de-a lungul timpului târcoale Elenei Udrea. Mulţi s-au „bătut” în metafore, doar-doar i-or atrage atenţia divei de Pleşcoi. Poate că pedeliştii ar trebui să ţină seama şi de faptul că reclama de femeie puternică şi ultraperformantă ce i s-a făcut nu corespunde realităţii. Dar asta e altă poveste. „Înghesuit” de jurnalişti, pedelistul a spus că şi în cazul în care va fi schimbat, aşa cum se vehiculează, el nu are în vedere o plecare din partid sau, eventual, o revenire la PNL. „Rămân membru PDL”, a dat asigurări Pinalti. La Consiliul Naţional de Coordonare al PDL din aprilie, Pinalti a refuzat să candideze la orice funcţie de conducere în partid, în schimb a susţinut moţiunea Elenei Udrea.