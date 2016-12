„Pinalti“, vânt din pupa spre PMP

FĂRĂ REGRETE Dezertarea din PDL a primarului din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, nu a provocat bocete în interiorul partidului, iar democrat liberalii nu şi-au rupt cămăşile de pe ei de supărare că „Pinalti” s-a înscris în Fundaţia Mişcarea Populară (FMP). Din contră. Preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că este mult mai bine că Gheorghe Ştefan a procedat aşa. „Mai bine că s-a înscris în Fundaţie, decât să stea în interiorul PDL şi să-l saboteze, iar pe urmă să aibă şi pretenţii faţă de performanţele partidului. Vom avea o altă conducere la Piatra Neamţ, asta este clar şi discutăm astăzi (ieri - n.r.) situaţia organizaţiei”, a precizat Blaga. Pe de altă parte, întrebat despre faptul că Elena Udrea susţine că vor veni mulţi primari de la PDL la PMP, Vasile Blaga a spus: „N-o băgaţi în seamă!”.

MUTARE Primarul de Piatra Neamţ a anunţat, sâmbătă, că s-a înscris în FMP, care este anticamera Partidului. “Mişcarea Populară este proiectul lui Traian Băsescu, iar eu am fost permanent un susţinător al proiectelor sale. Am respectat mereu, foarte mult, faptul că şeful statului a reuşit să salveze România, ducând nava cu bine la cheu pe timp de furtună”, a spus primarul Ştefan, care, deocamdată, nu poate să se înscrie cu acte în regulă în PMP, pentru că, dacă ar face acest pas, automat şi-ar pierde, potrivit legii, şi mandatul de primar. Ştefan a adăugat că nu are ambiţii politice neîmplinite sau dorinţe pentru funcţii de orice fel, ci îşi doreşte „să lase ceva în urmă şi să sprijine tinerii care să ducă proiectele importante mai departe”.