Pinball AC/DC

Legendara trupă australiană AC/DC va lansa o maşină de tip pinball care va purta numele formaţiei şi care le va jucătorilor posibilitatea de a asculta, în timpul jocului cu bila, 12 hit-uri lansate de aceasta. „Combinaţia dintre rock-ul clasic şi pinball este excelentă, nu poate da greş”, afirmă fondatorul companiei care va produce maşinile de divertisment cu marca AC/DC. Printre hit-urile ce vor putea fi ascultate în funcţie de performanţele din timpului jocului se numără „Back in Black”, „Highway to Hell” sau „You Shook Me All Night Long”. Afacerile derulate de trupele rock nu sunt o premieră. Cei mai vestiţi pentru investiţii în afara spaţiului muzical sunt americanii de la Kiss, care au lansat, printre altele, tricouri, coşciuge, pitici de grădină şi prezervative personalizate.