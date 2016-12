Ping-pong cu acuze

Meciul dintre actualul primar, Marian Iordache (PNL), şi fostul edil, Dumitru Moinescu (PD-L), şi-a consumat, ieri, un nou act. De data aceasta, „mingea” a fost în terenul democrat-liberalului, care a ţinut să infirme toate acuzaţiile lansate de Iordache în urmă cu câteva zile într-o conferinţă de presă. Moinescu a spus că organizarea referendumului de demitere a actualului primar nu este o idee de a sa, ci rezultatul unor sesizări ale cetăţenilor, care şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la activitatea lui Iordache. „Biroul Permanent Local al PD-L Medgidia a organizat un grup de lucru, condus de vicepreşedintele Gabriel Homoc, care va strânge toate semnăturile de la cetăţeni pentru organizarea referendumului. Până în prezent au fost strânse 1850 de semnături din cele 10.000 necesare, reprezentând 25% din numărul total al alegătorilor. Strângerea semnăturilor a început miercuri, 3 februarie, şi nu cum a spus Iordache, că am păcălit populaţia. Semnăturile se dau pe un tabel pe care este trecută întrebarea foarte clar”, a declarat Moinescu. El a adăugat că, în ceea ce priveşte activitatea sa în Consiliul Local, Marian Iordache a spus neadevăruri, precizând că actualul primar nu are responsabilitatea vorbelor sale. „M-a criticat că nu am avut decât o singură iniţiativă. Total neadevărat! Într-un an şi jumătate am propus şapte proiecte de hotârâre, dar care au fost repinse de conconsilierii locali ai PNL, PSD şi UDTTMR”, a afirmat Moinescu. El a ţinut să infirme o altă acuzaţie, conform căreia, în calitatea sa de primar, Moinescu a iniţiat doar trei proiecte şi a demarat doar două. „Pot dovedi cu acte clare şi care se regăsesc la Primărie că am avut 16 proiecte cu finanţare europeană şi alte câteva cu finanţare de la bugetul de stat”, a adăugat Moinescu. Fostul primar a mai afirmat că, în ceea ce priveşte acuzaţia lui Iordache că ar fi cheltuit aprox. 20 de milioane de lei pentru asfaltarea a 9 kilometri de drum, Moinescu a spus: „Fals. Corect era să spună 12 kilometri dar, ceea ce e mai grav, este că Iordache a uitat să spună că în aceşti bani au intrat şi o serie de lucrări de infrastructură, cum ar fi înlocuirea unor conducte de apă sau canalizare, dar şi amenajarea a trei parcări, asta pentru că nu puteam să asfaltăm fără să refacem şi infrastructura de sub şosea, întrucât ne băteam joc de banii oamenilor”, a spus Moinescu. Democrat-liberalul a mai precizat că Iordache minte când spune că va asfalta 20 de kilometri de şosea cu doar 14 milioane de lei, Moinescu adăugând că, probabil, lucrarea va fi de proastă calitate, deoarece proiectantul a estimat lucrările la peste 30 de milioane de lei. Fostul primar a mai spus că el s-a împrumutat de 40 de milioane de lei şi nu de 140 de milioane, aşa cum invocă Marian Iordache. În altă ordine de idei, preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a spus, ieri, că fostul primar al Medgidiei, Dumitru Moinescu, îşi dă seama că, în perioada imediat următoare, proiectele primarului Marian Iordache vor deveni realitate şi vor cântări foarte mult la alegerile următoare, acesta fiind adevăratul motiv al încercărilor pedeliste de destabilizare a actualului primar.