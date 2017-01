Ping-pong cu bolnavii prin farmacii!

Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea, criza de medicamente începe să se acutizeze. „Sînt bolnavi disperaţi că nu-şi găsesc medicamentele de care au nevoie. Am întîlnit oameni care bat şi şapte farmacii pe zi, în căutarea medicamentelor prescrise pe reţete. Am constatat că au dispărut de pe piaţă produsele scumpe, pe care farmaciştii le-au procurat în cantităţi mici. Dar se pare că şi acestea sînt la mare căutare”, explică Rizea. De asemenea, preşedintele Colegiului este extrem de nemulţumit de faptul că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nu-i înţeleg pe distribuitori, nu înţeleg că în toată această nebunie au de suferit bolnavii. „Nu a mai ţipat nimeni că are de suferit omul de rînd atunci cînd s-a scumpit combustibilul, cînd s-a scumpit mîncarea şi toate celelalte. Acum noi ce să înţelegm?”, întreabă Vasile Rizea, care este de părere că dacă nu se va face nimic, în următoarele zile bolnavii se vor afla în imposibilitatea de a-şi procura medicamentele care, în multe situaţii, sînt esenţiale în tratamente. Unii farmacişti întreabă cine se va face răspunzător de posibilele tragedii, de ce nu vrea ministrul Sănătăţii să înţeleagă să respecte legea din România. „În Constanţa sînt doar cîteva depozite mici care nu au cine ştie ce aprovizionare. Au reuşit ele să ne aprovizioneze cît au reuşit, însă situaţia începe să scape de sub control. Mai au doar cantităţi foarte mici de medicamente”, adaugă preşedintele Colegiului Farmaciştilor.

Farmacii închise, salariaţi în şomaj!

Viitorul farmaciilor este unul negru. În contextul în care unităţile nu vor mai avea de lucru, mulţi dintre patronii farmaciilor nu vor mai putea să reziste pe piaţă, astfel că vor fi nevoiţi să-şi tragă obloanele, iar salariaţii vor intra în şomaj. „Chiriile ajung chiar şi la 2.000 de euro, iar în cazul unei farmacii cu program non stop, unitatea trebuie să aibă angajaţi chiar şi cinci farmacişti. Nu poţi plăti un farmacist cu un salariu minim pe economie, după atîţia ani de şcoală, de pregătire profesională. O farmacie trebuie, de asemenea, să aibă angajaţi, potrivit prevederilor contractuale, mai mulţi asistenţi. Sînt cheltuieli foarte mari”, explică Rizea, care recunoaşte că este vorba despre o situaţie critică. Reprezentantul farmaciştilor din Constanţa susţine că şi distribuitorii de medicamente au dreptate, în contextul în care euro a avut mari fluctuaţii pe piaţă, în ultimele luni. „Am aflat că sînt distribuitori care mai au un pas pînă la faliment. Preferă că închidă depozitele decît să vîndă marfa cu un preţ mult mai mic. De exemplu, ei cumpără un produs cu trei lei şi-l vînd cu doi lei. Sînt deja salariaţi ai depozitelor care intrat în concedii fără plată”, a mai declarat Vasile Rizea.

Farmaciştii înjuraţi ca la uşa cortului...

Bolnavii nu dau doi bani pe ce se întîmplă în momentul de faţă în România. Pe ei nu-i interesează care sînt interesele, ei vor doar să-şi poată procura medicamentele fără să fie nevoiţi să ia la picior mai multe farmacii. Sînt farmacişti care susţin că au ajuns să fie înjuraţi ca la uşa cortului de unii bolnavi, supăraţi că nu găsesc un anumit medicament. „Sînt bolnavi care, la o farmacie găsesc un medicament, la alta un alt produs, dar în nicio farmacie nu găsesc tot ce le trebuie. Omul devine nervos, şi pe bună dreptate, însă trebuie să ştie că nici noi nu avem vreo vină. Pur şi simplu, nu avem de unde să ne aprovizionăm”, explică preşedintele Colegiului Farmaciştilor.